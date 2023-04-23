足總盃｜曼城入決賽追平逾50年紀錄　哥帥談三冠機會曼聯躺着中槍

英格蘭足總盃四強，周六（22日）先有曼城與英冠的錫菲聯，在溫布萊球場爭奪第一個決賽席位，不出所料，「藍月亮」在馬列斯大演帽子戲法下以3：0擊敗對手，更造出一項已逾半世紀未見的壯舉。

曼城主帥哥迪奧拿被問及曼聯球迷的「恐懼」，再一次妙答。



曼城面對目前在英冠排第二位的錫菲聯，早段戰況膠着，到43分鐘由貝拿度施華博得積比臣在禁區內犯規，獲得十二碼，馬列斯操刀射入，在完半場前打破僵局。

馬列斯成為今仗的主角。（Getty Images）

換邊後馬列斯一次個人表演——他先在中圈處搶走對手腳下球，即自行推進、到峨眉月頂擺過對手後衛，再射地波入網；僅5分鐘後，基亞利殊在左路傳中，在十二碼點附近的馬列斯第一時間以左腳快腳射入，為曼城鎖定3：0勝局。

曼城這場勝仗不僅令他們率先打入決賽，更令他們成為自1965/66球季的愛華頓之後，57年來第一支在整屆足總盃不失一球而打入決賽的球隊。曼城的對手，將由周日晚另一場四強大戰——白禮頓對曼聯之間誕生。

馬列斯完場後取走皮球留念。（路透社）

目前曼城已打入足總盃決賽、歐聯亦已入到四強；在聯賽，於競爭對手阿仙奴連環失分之下，曼城的位置也變得有利，成為連奪足總盃、英超和歐聯冠軍的「三冠王」絕非空談。至今，英超史上只得1999年的曼聯能完成這項壯舉，哥迪奧拿被媒體問道曼聯球迷或會擔憂紀錄遭同市死敵追平，哥帥一貫地幽默應對：「他們（曼聯球迷）不用怕呀，我們是好鄰居，鄰居總是會善待彼此的。」

哥迪奧拿幽默地籲曼聯球迷「不要怕」。（Getty Images）

之後哥帥認真地指出，現在還不是談三冠的時候，「前一天我才說過，我們距離三冠仍很遠，說來笑笑還可以。但現實中，我說過很多次了，這間球會最令人深刻的，是即使六年來贏了這麼多，但由高層到後勤都仍然努力地競逐錦標，我很享受在這裏工作。」