羽毛球｜林丹李宗偉入選世界羽聯名人堂　「林李大戰」月底舉行？

世界羽聯昨日（2日）公布，退役中國球手林丹及馬來西亞球手李宗偉，一同獲選入世界羽聯名人堂，入選儀式會在5月26日於吉隆坡舉行。林丹今日在微博透露，將會去見見老朋友、老對手，還提到「四年第一次出國首戰」，令網民期待他會跟李宗偉上演表演賽，但有網民懷疑林丹只是打錯字。



世界羽聯宣布，林丹及李宗偉一同入選名人堂。（世界羽聯）

世界羽聯的官網宣布這個消息，指中國的林丹及大馬的李宗偉今年被選入名人堂。兩人的入選儀式將於5月26日於吉隆坡會展中心舉行，並會透過BWF TV直播。

2000年京都亞青賽時，少年李宗偉與林丹的合照。（鮑春來微博）

2006年香港公開賽決賽，林丹擊敗李宗偉。（Getty Images）

世界羽聯盛讚林丹及李宗偉雄霸男單球壇，在兩人漫長的球手生涯中創下不少紀錄。兩人同樣在千禧年初出道，很快就達到世界級水平，至2019及2020年先後退役。李宗偉生涯贏過47次世界羽聯超級系列賽/世界巡迴賽錦標，而且驚人地穩坐世界排名第一達349星期。林丹的大賽成績彪炳，兩奪奧運金牌，5次世錦賽封王。

2008年北京奧運，林丹在決賽擊敗李宗偉，首奪奧運金牌。（Getty Images）

2012年倫敦奧運，林丹再次贏得金牌，而李宗偉又一次站在他身邊，獲得銀牌。（Getty Images）

世界羽聯會長拿臣（Poul-Erik Høyer Larsen）稱讚兩人：「在過去20年大部分時間裏，李宗偉及林丹都是羽毛球運動的重要大使。憑優秀的表現，兩人吸引了一整代球迷加入這項運動。兩人都值得入選名人堂。」

2016年里約奧運4強，李宗偉擊敗林丹，兩人賽後相擁。（Getty Images）

最令球迷津津落道的是林丹、李宗偉過去40場的「林李大戰」，每場都是當世羽壇的巔峰之戰，非常精彩。林丹贏了28場，李宗偉則勝出12場。39歲的林丹今日發微博，暗示會在馬來西亞出席儀式，與40歲的李宗偉再聚。林丹寫道：「四年第一次出國首戰吉隆坡見見老朋友見見老對手。」

大家覺得林丹及李宗偉到時會不會打一場比賽？（林丹微博）

有網民見到「首戰」兩字，大為興奮，難道林丹及李宗偉還會打一場表演賽？大家都很期待「林李大戰」再度舉行。不過，有網民表示林丹這句話連標點符號都沒有，有可能是他打錯字。究竟月底會不會有「林李大戰」，還要有待世界羽聯公布。