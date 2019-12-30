【羽毛球】李宗偉告別戰拍賣對決林丹戰衣　大馬女神代表獻祝福

一代羽毛球巨星李宗偉去年確診鼻咽癌，經過治療後雖已康復，但仍在今年6月宣布退役。 「拿督」周日（28日）在馬來西亞雲頂，舉行表演賽「世紀之戰」，並拍賣與林丹交手的戰衣等多項物品，籌得不少善款；馬來西亞羽毛球女神吳柳螢，則代表一眾馬來西亞球手獻祝福。

李宗偉這場「世紀之戰」邀得不少球手到場，除了馬來西亞混雙奧運銀牌陳炳順及吳柳螢，亦有已退役的女雙球手溫可微，及貌似柯鎮東的印尼球星基斯堤（Jonatan Christie），眾人一同與李宗偉合演表演賽。

李宗偉6月宣布退役時，曾不捨落淚。（視覺中國）

大馬女神代表發言 「有種精神叫李宗偉」



其中，相貌甜美、人稱「大馬女神」的吳柳螢，亦代表致辭：「這些年來，你一直飾演我們的大師兄、大哥哥的身份。我們還是無名小卒的時候，你用行動告訴我們，只要努力，沒什麼是不可能的。你這些年一直為國家奮鬥、努力，背負全馬來西亞人民的希望，承受的壓力無法用語言形容。」



吳柳螢在最後向李宗偉致謝及送上祝福：「當看到健健康康的你時，對我們來說比什麼都重要，有一句話一直這樣流傳著，有一種精神，叫做李宗偉精神！謝謝你，那麼多年為國家的貢獻，謝謝你拿督維拉李宗偉。」

李宗偉在表演賽後，正式為生涯劃上句號，他感慨地發言道：「19年羽毛球生涯中，我一直努力訓練，多年來都沒花時間陪伴家人。現在孩子6歲了，希望我能夠健康地度過餘生，給家人多一點時間。」



表演賽後的拍賣環節上，李宗偉獻出多項別具意義的物件，包括2016年里約奧運4強賽跟林丹交手時所穿的球衣、球拍等，共籌得77930馬幣（約14.7萬港元），全數捐予李宗偉基金會。