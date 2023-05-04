法甲｜美斯風波下勢離PSG　激進球迷主場示威洩忿　尼馬都被牽連

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）擅自缺席巴黎聖日耳門的操練，更與家人一家四口赴沙特阿拉伯旅遊，引起軒然大波，並繼續發酵。繼PSG方面重罰美斯「三停」——停薪﹑停訓及停賽後，根據多間外媒透露，雙方將不會繼續合作，美斯將在球季後離開巴黎。

另外，一班激進的PSG球迷在主場門外示威，表達對美斯不滿的同時，連尼馬都被拉落水。



美斯日前與家人到沙特阿拉伯首都利雅得旅遊，同時是作為沙特旅遊大使的工作之一，從相片中看到美斯一家笑容滿面，樂也融融。不過，根據《BBC》消息，美斯曾向PSG方面「請假」，卻在未獲批准時已經出發，更要赴沙特，對於PSG所擁有的卡塔爾資金來說，顏面何存，故此重罰美斯。

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美斯與巴黎聖日耳門的合約在今夏屆滿，續約事宜一直停滯不前，如今加上擅自離隊風波下，似乎雙方的關係進一步惡化。《BBC》﹑《天空體育》及「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）皆透露，巴黎與美斯亦無意繼續合作，雙方不會續約，據悉美斯父親早在數星期前已知會PSG。

美斯未經准許外遊沙特阿拉伯 遭PSG重罰「三停」兩周｜法甲

巴黎聖日耳門今季再度無緣歐聯，即使聯賽依然高踞榜首，但也會不時失利，表現飄忽，加上美斯的風波，PSG球迷開始對愛隊有意見。一班PSG的激進球迷，日前在PSG主場外拉起橫額示威，同時高呼有粗口包含在內的口號洩忿，矛頭當然是直指美斯，部分球迷則高呼尼馬及華拉堤離隊，而球隊主席艾卡利法也不能倖免。

另一班激進球迷更聚集在尼馬大宅門外，高呼口號示威，要求這名巴西球星立即離隊。PSG方面隨後發表聲明，強烈譴責激進球迷們的做法，表示「無法容忍侮辱的行徑」，並全力支持球員及高層。

發起示威的激進球迷組織隨後發聲明，表示對PSG的未來感憂慮，並要求班主專心搞好球隊的成績，直斥現時有不少球員只是為了人工，而非全力爭勝，現在是時候處理更衣室的問題，重用有潛質的小將，並清除「寄生蟲」球員，同時希望邀請名宿進入管理層。