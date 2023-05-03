美斯未經准許外遊沙特阿拉伯　遭PSG重罰「三停」兩周｜法甲

阿根廷球星美斯（Lionel Messi）未經球會巴黎聖日耳門（PSG）准許，周一到沙特阿拉伯外遊。法國傳媒披露，PSG決定處罰美斯停薪、停訓及停賽兩周。



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美斯周一缺席PSG操練，與家人到沙特阿拉伯首都利雅得旅遊，也是他作為沙特旅遊大使的工作之一。美斯計劃留在沙特兩日一夜。

法國《隊報》及《法新社》等多間歐洲傳媒披露，PSG決定開展紀律程序，處罰美斯，以正軍紀。《隊報》的最新報道稱，美斯遭PSG停薪、停訓及停賽兩星期，預計缺席作客特魯瓦及主場對阿些斯奧的兩場法甲聯賽，最快可以在5月底訪歐塞爾復出。

在PSG周日負羅連安特1：3的比賽中，美斯踢足90分鐘。（路透社）

《The Athletic》則指美斯停賽及停訓兩周，即時生效，兩星期內不得進入球會的訓練設施；報道雖未有提及停薪，但美斯會被罰款。英國《BBC》表示，美斯曾向PSG申請外遊出席商業活動，但球會未有批准。

《隊報》更詳盡解釋事件，原本PSG周日對羅連安特的聯賽後會有兩日假期，但球隊爆冷主場以1：3落敗，所以球會取消周一的假期，要求球員訓練。美斯未得到主帥加迪亞或總監甘波斯批准下，缺席操練，飛到沙特。

英國《天空體育》稱，美斯在周日晚向球會申請外遊沙特；而這次沙特之旅已經因為之前PSG輸波而兩度推遲。

有報道稱，PSG隊友周一對美斯缺席操練議論紛紛，部分人感到震驚。法國《RMC體育》消息稱，美斯缺操之事驚動PSG主席艾卡利法，後者要求嚴正軍紀，希望藉此表達沒有球員可以凌駕球會之上。

法國傳媒稱，PSG主席艾卡利法親自下令處罰美斯。（Getty Images）

35歲的美斯與PSG的合約季尾屆滿，遲遲未續約。之前有傳PSG不滿美斯在世界盃後的表現，希望他減薪續約，但美斯拒絕，令談判陷僵局。今次美斯被罰停賽停薪兩周，可能會令這位阿根廷球星更大機會在夏天離隊。