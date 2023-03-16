C朗對手球會擬天價合約撬美斯　經理人爸爸親赴沙特︱足球轉會

C朗（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）與美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）之間的球王爭霸，早已隨葡萄牙巨星2018年離開皇家馬德里告一段落。卡塔爾世界盃美斯領阿根廷封王，更令在淘汰賽被葡萄牙貶為後備的C朗斯人獨憔悴。

世界盃後C朗轉戰中東「搵真銀」，年薪2億歐元落戶沙特阿拉伯球會艾納斯。自此之後，屢傳當地球會有意找美斯過檔，死心不息矢志讓兩大球王再度交鋒。最新消息指，沙特另一球會希拉爾（Al Hilal）準備以2.2億歐元年薪向美斯招手，他的經理人爸爸早前更親身飛抵當地。



美斯與巴黎聖日耳門的合約今季屆滿。（Getty Images）

隨巴黎聖日耳門（PSG）歐聯16強不敵拜仁慕尼黑出局，坊間再傳美斯今夏離隊消息，皆因他與大巴黎的合約今年6月便會屆滿，回復自由身。

即使已屆35歲，美斯在球場上依然「有心有力」，因此「到中東搵食」傳言縱多，但一直未被認真看待，直到今次他的爸爸兼經理人Jorge日前被拍下抵達沙特首都利雅德一幕。

爸爸兼經理人Jorge（右）日前被拍下抵達沙特首都利雅德，圖為他與太太和兒媳及孫兒在世界盃觀戰。（Getty Images）

C朗早前以2億歐元年薪加盟艾納斯，已令外界譁然，今次盛傳希拉爾（Al Hilal）以較C朗高出一成的2.2億歐元年薪向美斯招手。

美斯爸爸Jorge近日現身利雅德，引發他為兒子傾談轉會的猜想。西班牙《馬卡報》指出，希拉爾已向美斯向出巨額合約，一旦球季完結球會的轉會禁令解除，便可正式出價。

美斯、C朗聯賽再次交手不是夢？（Getty Images）

沙特當地極度渴望羅致美斯，讓他與C朗再度交手，提升國家和聯賽吸引力，當地政客更願意為此放寬足球聯賽薪酬上限，讓美斯可加盟。

為阿根廷贏得世界盃後，美斯一度看來會跟PSG續約，惟之後雙方擱置談判，尤其球隊歐聯16強出局後，美斯渴望離隊的傳聞愈演愈烈。

美斯和C朗是全球最為人熟悉的足球巨星，二人合共贏得12次代表足球界個人最高榮譽的金球獎（Ballon d'Or），假如沙特聯賽一次過擁有這兩大巨星，無疑對當地足球以至國家形象都會是重大勝利。

今年1月當PSG到當地友賽沙特明星隊，美斯已曾跟C朗再次交手。假如希拉爾如願得到美斯，兩大巨星便可再度在職業聯賽一較高下。C朗加盟艾納斯後，在7場聯賽攻入8球，球隊目前在沙特聯賽排第二位，落後榜首伊蒂哈德（Al-Ittihad）1分，有意羅致美斯的希拉爾目前排第4位 。