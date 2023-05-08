01球評｜曼聯弱勢不振問題再惡化　英超前4之爭白熱化睇實利物浦

英超爭4風起雲湧，排第3位的紐卡素在主場被爭冠之心不死的阿仙奴擊敗，排第4位的曼聯則兵疲將倦後勁不繼作客連輸兩場，相反利物浦強勢反彈，以6連勝衝上第5位。若果曼聯未能想辦法扭轉劣態，利物浦肯定不會放過機會。

曼聯周日作客負韋斯咸0：1，比賽過程似曾相識，上半場踢得不錯，製造到不少埋門，但整支球隊彷彿只有45到60分鐘電量，換邊後判若兩隊。為配合其他隊友的位置，般奴費南迪斯又要犧牲，轉踢左翼，但效果遠不如他踢中路或右路。



賓華馬的入波，助韋斯咸擊敗曼聯，英超爭4形勢更加緊湊。（Getty Images）

自從足總盃4強與白禮頓激戰至互射12碼後，曼聯就從來沒有叉滿電的感覺，場場只踢半場好波，通常上半場對辦，攻勢風風火火，好運的話會入到波，例如對熱刺及維拉。一到下半場，曼聯就開始變頹，活力下降，死氣沉沉，換人調動也未能改善表現。

曼聯進攻很多時就靠「福仔，你自己去啦」，但拉舒福特最近狀態都有下滑。（Getty Images）

今場對韋斯咸也是類似的劇情，曼聯上半場有拉舒福特及安東尼射中柱，無法取得入球，相反韋斯咸就靠曼聯後防出錯，由賓華馬開紀錄。曼聯氣勢不錯的上半場就如一盤冷水照頭淋，下半場想重新振作，卻是有心無力。以曼聯下半場表現，若非韋斯咸有擺大巴之心，踢得保守一點，恐怕紅魔不止一球落敗。

查頓辛祖沒有什麼作用。（Getty Images）

坦赫格的換人也未能刺激到球隊，由安東尼馬迪爾入替韋格賀斯，進攻組織確實有點好轉，但對臨門把握力而言並不足夠。最初韋格賀斯擔任攻中確有奇兵之效，但如今常常這樣用，問題就很大。其他後備兵例如查頓辛祖，也無法給球隊很大幫助。

坦赫格很喜歡將般奴費南迪斯拉邊。（Getty Images）

由季中起，坦赫格很喜歡將般奴費南迪斯拉邊，有時視之為下半場的變招，有時更直接正選已經擺他踢翼。儘管般奴踢邊路間中都有好表現，但肯定不如他踢中路的時候，如果真的要踢邊路，這位葡萄牙球員踢右路的發揮會較左路好一點。今場，般奴就在左翼出現。可能為了遷就踢10號位的韋格賀斯，就將隊中最強攻中移到左翼，有點自廢武功的感覺。

由於梳爾要踢中堅，馬拉西亞就正選登場踢左閘。（Getty Images）

為了遷就某些人或原因，部分曼聯球員踢不到最擅長的位置，另一個例子是勞基梳爾。可能因為坦赫格堅信左中堅必須是左腳球員，或者他完全不信任哈利馬古尼，所以安排梳爾踢中堅，而在梳爾客串中堅後，就不得不安排今季愈踢愈差的杜維爾馬拉西亞踢左閘。故此，曼聯今場的左路組合竟是般奴加馬拉西亞。

原本爭4大好形勢，曼聯如今被利物浦愈追愈貼。（Getty Images）

曼聯季尾變「作客蟲」

在季尾，曼聯主場與作客的成績差距愈來愈明顯，近6場聯賽作客1勝1和4負，之前還說曼聯作客對上游球隊差，如今訪護級的韋斯咸都輸波。幸好，在奧脫福主場，曼聯尚有一點保證，近期取得主場3連勝。對曼聯有個好消息是，他們餘下4輪聯賽有3場是主場，要對狼隊、車路士及富咸，還有一仗作客是對般尼茅夫。

曼聯今季聯賽作客已經輸了8場，追平15/16及21/22球季，成為曼聯史上在英超客場輸波最多的球季之一。

利物浦近況氣勢如虹，季尾賽程亦算易踢，有沒有機會殺上前4名？（Getty Images）

經過這個周末後，英超爭4形勢更加白熱化，因為第3位的紐卡素及第4位的曼聯都輸波，前者在主場以0：2負阿仙奴。相反，利物浦解決了阿歷山大阿諾特的位置問題後，表現穩步上揚，上仗贏賓福特1：0，挾6連勝強勢排第5位。

就目前形勢，曼聯佔仍主導權，但優勢大幅減少，他們34戰得63分而利物浦35戰得62分，利物浦餘下3輪全勝最高可得71分，換言之，曼聯要在餘下4輪贏到3場，有72分才能穩壓利物浦。

第6位的熱刺及第8位的維拉，其實都退出了前4名的爭奪，入前4的可能性很低，另一隊有力爭4的隊伍是第7位的白禮頓，他們還有6場比賽未踢，最高積分可達73分。考慮到白禮頓還要對阿仙奴及曼城，他們要6連勝的難度很高。