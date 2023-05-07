英超︱查理斯三世加冕利物浦球迷狂噓國歌　高普：好彩有言論自由

英王查理斯三世加冕日，英超賽會「強烈建議」賽前播放國歌《天佑我皇》（God Save The King），主場迎戰賓福特的利物浦不情不願下同意，後果就是國歌被晏菲路不少球迷狂噓、做粗口手勢或全程高叫「利物浦」口號抗議。



利物浦球迷狂噓國歌，他們心目中的國王只有一個——杜格利殊。（Getty Images）

國歌只能僅僅聽到

查理斯三世周六下午加冕，同日利物浦在晏菲路迎戰賓福特，賽前加插播放國歌環節，兩軍在中圈列陣，當大會廣播一公布賽前播國歌，現場立即出現噓聲。英國《每日郵報》指，噓聲「幾乎響遍整個球場」，亦有響亮的「利物浦、利物浦」（Liverpool, Liverpool）口號，「令國歌只能僅僅聽到」（only faintly heard）。

利物浦陣中球員來自五湖四海，包括高普為首的教練團在內，全部在國歌環節保持沉默，作為後備的隊長軒達臣，在場邊跟着唱國歌，成為少數例外。直到國歌環節完畢，按傳統播放《你永遠不會獨行》（You'll Never Walk Alone），歡呼聲才重現晏菲路。

利物浦球迷長期敵視王室

部分球迷「有備而來」，帶同「不是我的國王」（not my king）橫額表態，或是高舉被利迷暱稱為「King Kenny」的名將杜格利殊（Kenny Dalglish）照片或畫像，說明在晏菲路，國王只有杜格利殊一人，而非英國王室。

利物浦球迷出於歷史因素長期敵視英國政府以至王室，尤其在1989年希斯堡慘劇後，警方和政府層層包庇，將利物浦球迷妖魔化為肇因，企圖掩飾警方人流管制和各種安排失當導致意外死傷慘重，遭當地球迷記恨至今。

今次並非利物浦球迷首次公開表態反政府和王室，去年球隊在足總盃決賽對車路士亦曾噓國歌以及威廉王子，就連備受愛戴的英女王逝世時，今次也不會是最後一次。

高普再次被問及球迷「不愛國」行為。（Getty Images）

利物浦憑射手沙拿的入球，1：0小勝賓福特，賽後領隊高普再次就利物浦球迷「不愛國」解畫，「首先，今天（周六）是英格蘭的大日子，我非常尊重。每個想為此感到高興和慶祝的人，可以慶祝。我們感謝神——現在不是一切都較以前好，但我們有言論自由，同時代表我們有發表自由言論的權利。」

「明顯地，這種事（利物浦球迷噓國歌）會發生，我相信每個人都知道，而這是被允許的，意思是，沒有問題。」高普說，「沒有其他事情發生，亦沒有任何形式的口號或類似行為，那純粹是人們表態。我不完全清楚是什麼，有些事情我知道，不是全部。不過利物浦人民過往已經不會總是對城市或球會如何運作感到高興，他們就是如此。」