英超︱查理斯三世加冕利物浦球迷狂噓國歌　高普：好彩有言論自由

撰文：吳慕兒
出版：更新：

英王查理斯三世加冕日，英超賽會「強烈建議」賽前播放國歌《天佑我皇》（God Save The King），主場迎戰賓福特的利物浦不情不願下同意，後果就是國歌被晏菲路不少球迷狂噓、做粗口手勢或全程高叫「利物浦」口號抗議。

利物浦球迷狂噓國歌，他們心目中的國王只有一個——杜格利殊。（Getty Images）

國歌只能僅僅聽到

查理斯三世周六下午加冕，同日利物浦在晏菲路迎戰賓福特，賽前加插播放國歌環節，兩軍在中圈列陣，當大會廣播一公布賽前播國歌，現場立即出現噓聲。英國《每日郵報》指，噓聲「幾乎響遍整個球場」，亦有響亮的「利物浦、利物浦」（Liverpool, Liverpool）口號，「令國歌只能僅僅聽到」（only faintly heard）。

利物浦陣中球員來自五湖四海，包括高普為首的教練團在內，全部在國歌環節保持沉默，作為後備的隊長軒達臣，在場邊跟着唱國歌，成為少數例外。直到國歌環節完畢，按傳統播放《你永遠不會獨行》（You'll Never Walk Alone），歡呼聲才重現晏菲路。

英超｜利物浦挫富咸5連勝保來季歐聯希望　阿諾特轉型續獲好評英超｜利物浦4：3險挫熱刺　高普慶祝不慎拉傷　賽後狂轟球證執法

利物浦球迷長期敵視王室

部分球迷「有備而來」，帶同「不是我的國王」（not my king）橫額表態，或是高舉被利迷暱稱為「King Kenny」的名將杜格利殊（Kenny Dalglish）照片或畫像，說明在晏菲路，國王只有杜格利殊一人，而非英國王室。

利物浦球迷出於歷史因素長期敵視英國政府以至王室，尤其在1989年希斯堡慘劇後，警方和政府層層包庇，將利物浦球迷妖魔化為肇因，企圖掩飾警方人流管制和各種安排失當導致意外死傷慘重，遭當地球迷記恨至今。

今次並非利物浦球迷首次公開表態反政府和王室，去年球隊在足總盃決賽對車路士亦曾噓國歌以及威廉王子，就連備受愛戴的英女王逝世時，今次也不會是最後一次。

英女王逝世︱利物浦球迷叛逆行為再成焦點　噓國歌為何成為習慣利物浦球迷狂噓威廉王子及英國國歌　高普被問原因一句秒殺
高普再次被問及球迷「不愛國」行為。（Getty Images）

利物浦憑射手沙拿的入球，1：0小勝賓福特，賽後領隊高普再次就利物浦球迷「不愛國」解畫，「首先，今天（周六）是英格蘭的大日子，我非常尊重。每個想為此感到高興和慶祝的人，可以慶祝。我們感謝神——現在不是一切都較以前好，但我們有言論自由，同時代表我們有發表自由言論的權利。」

「明顯地，這種事（利物浦球迷噓國歌）會發生，我相信每個人都知道，而這是被允許的，意思是，沒有問題。」高普說，「沒有其他事情發生，亦沒有任何形式的口號或類似行為，那純粹是人們表態。我不完全清楚是什麼，有些事情我知道，不是全部。不過利物浦人民過往已經不會總是對城市或球會如何運作感到高興，他們就是如此。」

英超｜曼城夏蘭特好心讓射十二碼惹怒哥帥　根度簡：我們都被罵了英超｜林柏特領車路士6連敗後取首勝　曼城挫列斯聯保榜首英超｜勞基梳爾最後關頭犯手球失12碼　曼聯遭白禮頓99分鐘絕殺英超｜列斯聯70日再炒領隊　護級專家艾拿戴斯臨危受命挑戰不可能英超｜利物浦挫富咸5連勝保來季歐聯希望　阿諾特轉型續獲好評英超速報｜曼城返榜首　夏蘭特破單季入球紀錄：今晚回家打電動英超速評｜阿仙奴重登榜首 車路士六連敗 人來人往只盼送走林柏特英超｜李斯特城愛華頓護級大戰握手言和　比克福特勇救12碼保1分英超｜熱刺開局失3球　哈利卡尼力挽狂瀾仍徒勞　賽後展隊長風範英超｜利物浦4：3險挫熱刺　高普慶祝不慎拉傷　賽後狂轟球證執法英超速報｜曼城輕取富咸重登榜首　夏蘭特平英超單季入球紀錄
英超第35輪直播賽程。（01美術製圖）
英超（Premier League ）
足球
足球熱話
利物浦（Liverpool）
賓福特
高普（Jürgen Klopp）