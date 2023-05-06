英超｜林柏特領車路士6連敗後取首勝　曼城挫列斯聯保榜首

因為避開英王查理斯三世的加冕禮，英超取消平時周六頭場，10點同時上演4場賽事，曼城﹑熱刺與車路士分途出擊。



當林柏特出任暫代主帥以來，車路士6戰全敗，今仗作客爭護級的般尼茅夫，前線由梅迪歷﹑馬杜基及夏維斯攻堅，「車仔」當然希望贏波止跌勢。

般尼茅夫主場內亦有螢幕，直播英王查理斯三世加冕儀式。（Getty Images）

車路士今仗有個好開始，簡迪右路傳中，干拿加歷查搶點頭槌建功，車路士9分鐘先開紀錄，取得林柏特執教以來第2個入球。不過，般尼茅夫靠一次中路突破，馬迪亞斯雲拿禁區內妙射收死阿列沙巴拿加，21分鐘追成1：1平手，兩軍半場打成平手。

兩軍換邊後互有攻守，直至下半場末段，薛耶治處理罰球傳中，巴迪亞舒尼（Benoît Badiashile）入楔凌空「雙飛」起腳破網，車路士82分鐘再取領先。4分鐘後，史達寧左路突破再傳中，後備入替的祖奧菲歷斯順腳抽射建功，奠定3：1的比數，最終車路士維持戰果，林柏特上任經歷6連敗後，終於取得首場勝仗。

祖奧菲歷斯後備入替建功，為車路士奠定3：1的勝局。（路透社）

英超榜首曼城主場迎戰由艾拿戴斯臨危受命的列斯聯，根度簡接應馬列斯的傳送，19分鐘先開紀錄，這個組合8分鐘後再合力炮製入球，「藍月亮」不足半小時領先兩球。根度簡在下半場末段更有機會連中三元，可惜他12碼宴客，幸好曼城有保險球，列斯聯由洛迪高破蛋，曼城以2：1擊敗對手，全取3分，並以82分高踞榜首。

根度簡（左）梅開二度，助曼城主場力克列斯聯。（路透社）