英超｜曼城夏蘭特好心讓射十二碼惹怒哥帥　根度簡：我們都被罵了

曼城周六晚（6日）在英超主場2：1擊敗列斯聯，雖然全取3分，但哥迪奧拿仍怒不可遏，尤其是艾寧夏蘭特（Erling Haaland）將十二碼讓予根度簡（Ilkay Gundogan）主射，更令哥帥罕有地公開批評這位愛將，根度簡則解釋事發經過。



曼城在上半場憑着根度簡的兩個入球，輕鬆以2：0領先列斯聯，而夏蘭特則似乎腳風不順，多個機會都未能入球，到下半場，「藍月亮」一直未能再拉開比數，列斯聯更越戰越勇，幾次威脅曼城大門。

根度簡（右二）在27分鐘內攻入兩球，成為今場贏波功臣。（Getty Images）

到83分鐘，曼城終由菲爾科頓博得一球十二碼，以為他們能將比數改寫成3：0、在列斯聯的壓逼下喘口氣之際，一向擔任「劊子手」的夏蘭特，卻將皮球讓給根度簡，似乎希望讓隊友完成帽子戲法。可惜的是夏蘭特的好意得不到回報，根度簡射中柱，夏蘭特想補中亦無功而還。這情況讓指導區內的哥迪奧拿勃然大怒，指着夏蘭特不住大叫：「你要射啊！」

列斯聯更在根度簡射失後僅1分鐘，就由洛迪高追回一球，讓曼城一直處於失分的邊緣，最終以2：1險勝。

根度簡射失十二碼，未能令曼城拉開比數。（路透社）

根度簡賽後接受英國BBC訪問時，坦承被哥帥狠狠地教訓，「首先他向艾寧表現得十分憤怒，然後他也罵了我。事情就是這樣子吧。」他也解釋為何會由自己主射：「（獲得十二碼後）當時艾寧拿起了皮球，我以為他會射的，但他在找我，我問了他幾次，去確保他是心意已決（讓根度簡射）的，他十分肯定，並將皮球遞了給我。」

夏蘭特將十二碼讓予根度簡主射，最終兩人都被罵。（路透社）

哥帥賽後餘怒未消，《The Athletic》引述他道：「當時比賽還未結束，（讓出十二碼）顯示夏蘭特又好人又大方。如果當時是4：0、只餘10分鐘，那當然OK。但那時是2：0吧？他是當時場上最好的十二碼劊子手，所以他就要主射呀。」

他之後雖然稱讚夏蘭特，但還是對愛將讓出十二碼耿耿於懷：「今天他有條件射入兩至三球，他踢得非常好，無論是無球跑動或是其他一切，例如他如何為球隊奮鬥。他即使無波入我也想讚他。不過，如果根度簡（的十二碼）入了，人人都會說，『是帽子戲法呢，做得好』，但劊子手就是劊子手，2：0的時候，就要專業地處理比賽。」

夏蘭特的決定令哥迪奧拿大動肝火。（路透社）

雖然根度簡坦承被罵，但哥帥在訪問中仍然讚賞這位贏波功臣：「他今場踢得很輕鬆，因為他沒有遭到太多的壓逼，我還能說什麼呢？他什麼都做得到，作為一位防中或進攻中場，他十分聰明，有他在真好。」