英超護級形勢大執位　愛華頓作客大炒白禮頓　偕森林逃出降班區

經過周一的英超後，護級形勢大變，諾定咸森林及愛華頓一齊贏波，攜手逃離降班區，而李斯特城及列斯聯則跌到尾三及尾二。



周一前，第16到第19位的4支球隊相當接近，愛華頓以29分排第19位，李斯特城、列斯聯及諾定咸森林同得30分，他們依得失球差排第16到18位。

在周一，愛華頓、森林及李城分途出戰，命途各異，李城作客以3：5不敵富咸。森林靠阿禾尼爾梅開二度，主場以4：3力克榜尾的修咸頓，而愛華頓更令人驚喜，靠杜哥利及杜韋麥尼爾分別梅開二度，作客以5：1大破前列分子白禮頓。周一3場比賽，場場皆是入球騷，合共炮製21個入球。

周一賽後，第16至19位大執位，森林贏波後有33分，從尾三的18位升到16位。愛華頓贏波後得32分，從尾二的19位升到17位。周一沒有比賽的列斯聯就跌落19位，而輸波的李城就排18位。

戴治帶領愛華頓踢出精彩一役，大破白禮頓。（Getty Images）

愛華頓領隊戴治滿意球隊的態度及心理質素，他說：「一直相信我們是有實力的。我已經講過很多次，但單單說出來並不會幫你贏到比賽。這是大家團結一致前進的心態，全力以赴。」戴治在1月底上任，接替林柏特。

戴治說：「（上場對李城）未能全取3分令我們沮喪，今場我們保持到態度，終於取得回報。」