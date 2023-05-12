歐霸｜祖雲達斯靠後備奇兵絕平西維爾　砌磚少年加迪奇幻追夢之旅

祖雲達斯在歐霸盃4強首回合，靠保羅普巴（Paul Pogba）及費達歷高加迪（Federico Gatti）兩名後備球員合作，在97分鐘把握角球攻勢入波，助「班馬軍團」主場以1：1逼和「歐霸之王」西維爾。

24歲的加迪司職中堅，成長故事非常勵志，踢業餘足球出身，為夢想一日打幾份工並在傍晚抽時間訓練，由業餘球隊慢慢踢上意丙，3年前夏天才成為職業球員。他表示過去刻苦的經歷，幫助在逆境中前進。



加迪在61分鐘入替邦路斯上陣，完場前建奇功。（Getty Images）

在周四晚的歐霸盃4強首回合，祖雲達斯主場對西維爾，26分鐘被對方的安尼斯利破門，半場落後0：1。祖雲達斯踢得不算好，上半場僅得3次不中目標的埋門，相反作客的西維爾12次埋門5次中龍。

普巴在70分鐘後備入替，展現出另一水平的技術及天賦。（Getty Images）

直至70分鐘普巴後備入替，為球隊帶來一點刺激。儘管普巴未足狀態，但他的控球、傳球、視野明顯超班，展露賞心悅目的技術。在普巴入替後，祖雲達斯在20分鐘內製造到6次埋門，而西維爾是一次攻門也沒有。

加迪頭槌建功，祖雲達斯在97分鐘追平1：1。（Getty Images）

戰至補時7分鐘，祖雲達斯角球進攻，上演頭槌接力，丹尼路雷斯接應傳中一頂，在小禁區右路的普巴拗腰頂向門前，1.9米高的加迪補多一頭，幫祖雲達斯在絕境中扳平1：1完場。他們下周次回合作客，再跟西維爾分高下。

【普巴助玫加迪入球，祖雲達斯97分鐘追平】

在歐霸盃8強首回合祖雲達斯主場對士砵亭，24歲的加迪攻入全場唯一入球，幫球隊以1：0先拔頭籌，最後總比數以2：1晉級。如今4強首回合，加迪再有進賬，頂入關鍵的絕平入球。

加迪連續兩圈歐霸盃都有入球。（Getty Images）

加迪的球員生涯相當勵志，他在拖連奴青訓出身，最初踢進攻中場，未能上位，轉戰業餘聯賽。後來17/18球季，由於他的身高加上球隊人手短缺，他被改造為後防球員。

17歲打工養家 放工趕去訓練

加迪去年受訪時說：「我做過很多份工，永遠不會忘記這些過去。事實上，每當我面對困難時，過去的經歷都會給我力量去面對。我真的什麼做過，在超級市場打過工、安裝窗戶、建築工人。幸運地，最後還是做足球員最好。」

在加迪17歲的時候，他的父親失業，所以他要離開學校，打工謀生，養活家人，每天工作10小時。那時候，他每朝凌晨4、5時起床去工作，放工後，在傍晚在寒冷又滿佈泥濘的球場訓練，每晚11時才吃晚飯，睡幾小時又起床工作。他視英格蘭「雙特」為偶像，房間的壁上掛有林柏特及謝拉特的海報。

2020年夏天，加迪簽約意丙球隊柏迪亞，成為職業球員。（Instagram）

加迪的努力有回報，愈踢愈好，幫助一支非聯賽球隊升上意丁，在3年前獲得意丙球隊柏迪亞（Pro Patria）青睞，簽下首份職業合約。

兩年前，他再升級，加盟意乙的費辛隆尼。在2022年1月，加迪更被意甲班霸祖雲達斯以750萬歐元簽下，當季繼續留效費辛隆尼。

加迪上季踢意乙的費辛隆尼。（Instagram）

他去年還入選意大利國家隊，暫時兩次為國披甲，他首次入選時說：「5年前，我還是一個砌磚工人，在業餘聯賽踢波，如今我是國腳級球員，準備加盟祖雲達斯。」去年夏天，他正式加入祖雲達斯。

加迪在2022年冬季轉會窗加盟祖雲達斯，外借回費辛隆尼半季，到2022年夏天才正式加入祖雲達斯。（Instagram）

5個球季，加迪每季升一級，18/19球季還在非聯賽球隊，之後由意丁上到意甲，如今更加在歐霸盃4強上陣兼入波。

在2021年底效力費辛隆尼時，有人認為他的踢法似基亞連尼，他當時說：「不是講笑，對我而言，這是對基亞連尼的侮辱。」今季，他正式來到基亞連尼曾效力多年的祖雲達斯，一而再成為球隊的英雄。

對於那些年還在砌磚、修屋頂、裝門裝窗的加迪而言，夢想彷彿遙不可及。現在回望，其實夢想之路並非想像中那麼遠。

只要踏出第一步，堅持向前走，夢想的大門隨時會在前面為你打開。