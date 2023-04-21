歐霸｜曼聯連續6季遭西甲球隊淘汰　坦赫格又開火鬧爆眾將

若然4字形容曼聯歐霸8強的表現，首回合是黑氣纏身，次回合就是與人無尤。

曼聯次回合作客西維爾，防線兩度送大禮，最終3球淨負對手，再度在歐戰被西甲球隊踢出局。曼聯主帥坦赫格賽後再以「不可接受」炮轟麾下，並直言與能力無關，是態度問題。



曼聯在首回合曾經領先兩局，其後般奴費南迪斯領黃，正選中堅華拉尼與利辛度馬天尼斯先後傷出，馬拉西亞與馬古尼烏龍球各建一功，最終紅魔鬼未能在奧脫福取勝而回。

曼聯損兵折將，次回合造訪西維爾主場，隊長哈利馬古尼與連迪路夫扼守中路，沙比薩取代般奴，與卡斯米路及艾歷臣合組中場，傷癒的拉舒福特則先列後備。

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傷癒的拉舒福特今仗後備入替。（路透社）

開賽早段，曼聯後場一次犯錯，迪基亞傳給馬古尼後被對手逼搶成功，安尼斯利先建一功，場邊的坦赫格立即黑面。西維爾的洛斯巴迪（Loic Bade）換邊初段以膊頭建功，加上迪基亞末段再「派膠」，解圍「撻Q」造就安尼斯利再下一城，結果曼聯淨吞3蛋無緣4強，亦是連續6季歐洲賽被西甲球隊淘汰。

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西維爾近6季第3度在歐洲賽淘汰曼聯。（路透社）

坦赫格：表現不可接受

曼聯出局，主帥坦赫格當然不是味兒，坦帥賽後繼對利物浦﹑阿士東維拉後，再度以「不可接受」評價球隊表現。「事實總是難以接受，我們要學習有個更好的開局，運用皮球時更有組織，如何取回控球，總言而之，今仗表現是不可接受，我們可以踢得更好。」

坦赫格認為，不是球員的能力有問題，而是態度方面出了錯，「若果想贏冠軍，必須要擁有性格，這與能力無關，是究竟有多想爭勝。我們今季多次在失利後反彈，我們具備這能力，但有時做不到。在曼聯的水平而言，這是不足夠，大家也預期曼聯有更穩定的發揮。」

曼聯歐霸盃出局後，周日（23日）將與白禮頓爭奪足總盃決賽席位，坦赫格希望球隊及時調整，並展示應有的態度及性格，繼續衝擊另一錦標。

坦赫格再度以不可接受評價球隊表現。（Getty Images）

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