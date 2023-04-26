英超｜歐霸之王艾馬利妙手回春　護級分子維拉半年時間起死回生

在「歐霸之王」艾馬利（Unai Emery）帶領下，阿士東維拉周二晚英超主場以1：0擊敗富咸，33戰得54分升上代表歐霸資格的聯賽榜第5位。

艾馬利在去年11月接手前，維拉還是一支排16位的護級分子，但在這位西班牙籍名帥的妙手下，維拉脫胎換骨，同期得分僅次榜首阿仙奴。



謝拉特黯然下台。（Getty Images）

維拉季初由謝拉特執教，成績慘淡，黯然下台，在艾馬利接手前，維拉13戰得3勝3和4負12分，排在第16位，比降班區僅多1分。在危急存亡之秋，艾馬利走馬上任，改變維拉命運。他首場領軍的比賽即見功架，助維拉主場以3：1擊敗曼聯。

艾馬利在去年11月接掌維拉。（Getty Images）

51歲的艾馬利可說是歐洲球壇的中型班名帥，在西維爾及維拉利爾都教出好成績，但執教巴黎聖日耳門及阿仙奴就未算很成功。他擁有「歐霸之王」的外號，因為他已經贏過4次歐霸盃。

經過半年時間，維拉已非昔日吳下阿蒙，遠離降班區之餘，進佔聯賽榜第5位。在艾馬利麾下，維拉20場英超取得13勝3和4負42分的佳績，比較其餘19隊同期成績，維拉的贏波場數與榜首阿仙奴看齊，而得分就僅次於44分的阿仙奴。他們雖然不敵利物浦、曼城及阿仙奴，但贏過熱刺、紐卡素及車路士。

維拉助教艾斯達恩。（Getty Images）

艾馬利這次執教維拉，邀請了艾斯達恩（Pako Ayestarán）為助教，後者現年60歲，也是一位經驗豐富的西班牙教練，長時間與賓尼迪斯合作，包括在2004到2007年協助賓尼迪斯執掌利物浦，有豐富的英超經驗。

艾馬利一上任後，逐一接見維拉球員，透過影片表達他對每位球員的要求，有什麼避免去做以及改善的建議。他給球員的訊息明確：只要你跟住做，就可以幫到你進步，不用顧慮其他。

艾馬利在場邊面授機宜。（Getty Images）

此外，他馬上改變維拉的陣式，由謝拉特喜歡使用的4-3-3改為4-4-2。仔細一點說，控球在腳進攻時，會是4-2-2-2陣式，當要回防的時候，則是4-4-2陣式。艾馬利也不喜歡後場球員大腳長傳，他曾說過斬波上前場，有一半機會失去控球，所以他要求維拉慢慢從後場組織，不要胡亂斬波。

在1月轉會窗，維拉沒有太多動作，主要從貝迪斯收購了艾馬利的同鄉阿歷士摩蘭奴回來，這位29歲左閘逐步適應英超，現已是維拉的正選，並交出了3次助攻。雖然維拉賣走了上半季攻入6球的丹尼艾格斯，但艾馬利激發了奧利屈堅斯的入球能力。

摩蘭奴已經坐穩左閘正選。（Getty Images）

奧利屈堅斯以往較多擔任輔助的角色，常常拉邊或墮後，但艾馬利現在他專心留在前線攻門。27歲的屈堅斯說：「我有時想走出禁區，但他認真地叫我『不要去那裏』。他真的直接地說『不要走開，留在這裏』，這樣令我發笑，但確實有用。」

屈堅斯續說：「他對我們的要求很嚴格，這意味住我會預計到其他隊友的行動，例如10號仔貝安迪亞，我確實知道艾馬利要求他控球在腳時要做什麼及怎樣走位。」

講到在艾馬利麾下進步最大的球員，非屈堅斯莫屬。（Getty Images）

在艾馬利到任前，屈堅斯攻入2球及交出2次助攻，但在艾馬利麾下，他已經攻入12球及交出4次助攻，表現判若兩人。在月中大破紐卡素一役，屈堅斯表現八面玲瓏，梅開二度兼有助攻。

維拉中場約翰麥甘尼表示，艾馬利令他們獲益良多。他說：「可能這是西班牙足球的風格，在蘇格蘭的話，如果你在中場控球兩三下的話，你就會被叫快點傳出去。不過現在，如果沒有人緊逼或接近你，你可能慢慢用波，冷靜地去決定下一步。」

艾馬利對維拉的影響立竿見影。（Getty Images）

這位蘇格蘭中場續說：「每一日，我都在他身上學到新事物，之後我再在比賽中發揮出自己的能力，他給予我們很大的信念。我已經28歲，泰朗明斯都30歲，按道理我們已經去到球員生涯的巔峰，但我們每日仍然學到新的東西。」

艾馬利是一位擅長分析並執着細節的領隊，他會在下午為球員安排影片課，分析仔細的程度獲球員大讚。以往，教練可能只會重點講述一些導致失球的明顯犯錯，但艾馬利會倒帶到失球兩分鐘前，研究細微的犯錯，有時可能是某個球員接應傳球的位置不好，或者傳球傳到隊友的非慣用腳下。

周二晚對富咸，明斯建功，維拉贏波。（Getty Images）

昨晚，維拉靠泰朗明斯的入球，以1：0擊敗富咸，排第5位。艾馬利賽後滿意明斯做到他的要求，「我一直叫他在死球中善用助攻能力。我向來喜歡中堅助攻入波，他做到了，給予球隊不同的入球方法。」

艾馬利亦提到維拉主場防守愈來愈穩固，他說：「我記得我們主場對李斯特城及阿仙奴每場都失了4球，真的是難過的時刻。之後，我們以堅固的防守強勢回歸，贏水晶宮1：0、贏般尼茅夫3：0、贏森林2：0、贏紐卡素3：0，當然還有今場贏1：0。主場5連勝而且保持清白之身，真的很奇妙！」

半年前，維拉的目標可能還是護級，但如今他們已經放眼歐洲賽資格。（Getty Images）

自2月底起，維拉上了軌道，近10場聯賽錄得8勝2和的佳績。艾馬利說：「我們想保持穩定的風格，我覺得今場上半場踢得好，而下半場，我們的防守亦做得好，因為我們的控制力不如上半場。我覺得我們的心理質素很強。」

他希望維拉能夠爭到歐洲賽資格，「對於之後的比賽，我們要盡力保住歐洲賽資格。」上次維拉出戰歐洲賽，已經是2010年，當年他們在歐霸盃外圍賽出局。他說：「我們現在是歐洲賽的有力競爭者，排第5位，但熱刺周四有比賽，利物浦又比我們少賽一場，還有白禮頓踢少我們3場。我們餘下要對利物浦、熱刺及白禮頓……這些比賽對爭取歐洲賽資格十分關鍵。」

維拉季尾的賽程幾難踢，要對白禮頓、熱刺等。（Getty Images）

艾馬利說：「我們一定要有上進心，同時腳踏實地，面對壓力下比賽。我其實幾喜歡面對壓力，因為有壓力就代表我們有一些目標要去達到。」