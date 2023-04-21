歐霸｜曼聯迪基亞兩送禮暴露弱點　兩隊友接應回傳顯分野

撰文：趙子晉
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曼聯在歐霸8強次回合作客西維爾，3球淨負出局，其中兩個失球也與門將迪基亞有關。迪基亞今仗的災難性演出後，即使主帥坦赫格賽後依然力撐，名宿史高斯卻對這名西班牙門將提出質疑。

迪基亞成為曼聯今仗的頭號罪人。（路透社）

迪基亞（David De Gea）的災難一仗，由開賽8分鐘開始，這名曼聯門將接應哈利馬古尼的回傳，隨後馬古尼示意傳球，但沒有為意附近已有3名西維爾球員，當馬古尼準備接應時，敵軍球員立即包夾，馬古尼情急下交失，安尼斯利禁區內起腳建功，迪基亞毫無反應，目送皮球入網。

選擇交給馬古尼的迪基亞，要為這個失球負上較大責任，事關當時他可以傳給右方的雲比沙卡，但他似乎未有留意，坦赫格立即皺起眉頭。

曼聯首個失球過程逐格睇：

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事實上，曼聯自坦赫格執教後，一直主張組織的踢法，而有眼利網民即指出，迪基亞並非首次交出這樣的短傳，只是接應對象有所不同。曼聯上圈對貝迪斯一仗，迪基亞在後場交給利辛度馬天尼斯，同樣隨即引來3名敵軍球員夾擊，但他卻冷靜地一扣一傳，順利把皮球交給隊友，或許這就是馬古尼與馬天尼斯的分別。

歐霸速評｜曼聯淨負西維爾出局　迪基亞難辭其咎　般奴停賽影響大

曼聯首個失球，迪基亞還有馬古尼分擔責任，但第3個失球則與人無尤。戰至下半場末段，西維爾一次看似無威脅的長傳，迪基亞出迎解圍，豈料判斷失誤「撻Q」，安尼斯利再度受惠，隨即射入空門，奠定3球勝局。

坦赫格力撐　史高斯：迪基亞是個出色的門將，但....

曼聯兩度送禮，同時斷送歐霸的晉級機會，無疑是今仗的頭號罪人，坦帥賽後亦維護這名正選門將，「他（迪基亞）是英超其中一名最多場不失的守門員，他已證明自己的能力。」

迪基亞的兩個失誤，反映他的球賽理解能力及腳下功夫的不足，同時暴露了他的兩大弱點。曼聯名宿史高斯直言迪基亞無法融入坦赫格的踢法，更指出他與出色球員之間的分野。

「迪基亞是個出色的門將，這一點毫無疑問，但他永遠都不會成為頂級的球員，當他被要求做一些不擅長的事時，他便會緊張，更令全隊都緊張。正如最後一個失球，我到現時也不知道他想解圍還是控球，我肯定他自己也不知道想做什麼。」

迪基亞今仗暴露兩大弱點，史高斯更放狠話。（路透社）

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