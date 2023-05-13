林芷煖去年曾戰澳洲錦標賽　傷殘體育協會證實2020年11月離隊

香港傷殘羽毛球手林芷煖昨日透過Instagram宣布將會轉為代表澳洲參賽，表示經歷連串傷患，「偏偏在我最需要幫助的時候，代表隊資格被取消了」，香港傷殘人士體育協會今天回覆傳媒查詢，證實林芷煖於2020年11月正式離開香港隊，但對於有人於網上討論區指林芷煖紀律有問題，協會則未有回應。



林芷煖首個代表澳洲出戰的國際賽，是下周的巴林殘疾人羽毛球賽。根據國際羽聯傷殘羽毛球比賽通例第6.3，羽毛球員的國際賽代表資格，必須符合以下三項當中最少兩項：

6.3.1 持有該國家或地區的有效護照

6.3.2 在將要參加的比賽前，過去3年未曾代表其他國家或地區參賽

6.3.3 對上一次代表該國家或地區參賽



香港傷殘體育人士協會今天回覆傳媒查詢，表示林芷煖於2020年11月離開港隊。

貴報於二零二三年五月十二日之來函收悉。本會就查詢事宜回覆如下：

林芷煖為前香港殘疾人羽毛球隊成員，並於2020年11月離開香港隊。協會祝願林芷煖往後在殘疾人運動有卓越發展，鵬程萬里。



香港傷殘人士體育協會證實，林芷煖於2020年11月離開港隊。（林芷煖IG）

翻查紀錄，林芷煖對上一次代表香港隊國際賽是2019年4月的迪拜國際賽。2022年她曾參加屬本地賽事的澳洲錦標賽，她出戰兩個組別女單賽事，包括SU5及Standing，SU5只得她一人報名，所以不戰而勝；Standing則有4人角逐，4人先打小組賽，林3戰全勝名列榜首，4人其後以淘汰賽決勝，林先以21：4及21：2大勝Macka Mackenzie，並因決賽對手Rod Rantall退賽而封后。

林芷煖2022年9月曾參加澳洲錦標賽，奪得兩面金牌。（Badminton Australia Facebook）

林芷煖「轉會」引起網民熱烈討論，昨日下午，連登討論區有自稱相關總會「前員工」爆料指，林一直有紀律問題，包括沒有依時訓練、沒有配合治療、違規出席商業活動，被逐出港隊亦有林自己簽名作實。此後亦有另一帖文要求林芷煖回應，當中指控有二：

一）出名後屢次違規出席商業活動，不適當地接廣告，影響其訓練及作為全職運動員的工作；

二）受傷後，在得到各方鼎力協助下，沒有盡力配合治療，還甚至遲到、缺席。



對於上述網民言論，香港傷殘人士體育協會未有回應。