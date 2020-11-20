28次化療無礙羽毛球夢　林芷煖換上金屬臂　活出鐵血人生

童話故事的設定離不開柔弱女生等待王子打救，人生也受到支配；惟你也可以像林芷煖一樣，活出設定外的不一樣的人生。 翻開林芷煖的履歷，香港傷殘羽毛球代表、亞殘運女子SU5級單打單循環賽銅牌、一個一個的國際賽榮譽，不難想像眼前女生有着鐵漢本能，而球場以外的她，更是一名鐵血鬥士。

林芷煖8歲一試就愛上羽毛球，訓練和比賽變了生活模式，直到10歲那年肩痛不癒，才發現是骨癌的症狀。「我是不是會死？當時我只想到這句，因為很多電影、電視劇都是這樣播的不是嗎？通常（角色）有癌症的時候已經是末期，然後一根頭髮都沒有，再來就會吐血就拜拜。」

「天既然選擇了我是有原因的，可能就是一個考驗吧。」她選擇了笑著對面人生中的所有甜酸苦辣。（張倩儀攝）

當然最後「吐血拜拜」只屬想像，但罹患骨癌卻是事實，而對「死亡與否」的疑問一直縈繞，就連醫生都沒有一個答案。憶述當時，林芷煖直言腦海充斥着死亡：「我不知道自己能否再、踏出醫院；在還未做化療時，我請求醫生讓比賽最後一次。」結果林芷煖獲醫生放行，縱使身體狀況不適合激烈運動，但她仍拿着球拍到場邊待着。

【林芷煖的日常】：（接圖放大）

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林芷煖8歲一試就愛上羽毛球，訓練和比賽變了生活模式，直到10歲那年肩痛不癒，才發現是骨癌的症狀。（Instagram）

沒有事比死亡更可怕，那何不擁抱現在。（張倩儀攝）

林芷煖對羽毛球的熱誠無庸置疑，病床上左手吊着鹽水，她卻發現右手可以動，並拿起球拍在空氣中揮拍，這是她住院日常，更是病痛間的小確幸。說着病房間揮拍的「嚯嚯」聲，芷煖仍能逗趣地形容，惟說到化療她還是忍不住哽咽：「每次化療，就會又吐又暈，根本吃不落東西，一落藥起碼3至4天才能起床和吃東西。」14次化療後，林芷煖接受手術並把左手肩膊和上臂換上金屬骨。留下一條疤痕事小，但當日常動作變成阻礙，對這個好動女生是莫大困擾：「拍手、穿衣......甚至是戴胸圍，都只能右手遷就，並用右手拉扯左手，再以慢慢把扣口鎖緊；左手好像沒了知覺，又常常脫臼。」

林芷煖直言自己從不忌諱穿背心、泳衣，因為這疤痕沒有不好看。（張倩儀攝）

「換金屬臂的痛，我可以承受，但......」接下來，又吐又暈吃不落東西的生活再次重複，另計手術前的，她卻經歷正正28次化療。「有幾次，醫生決定劑量落重一點，接連身體就很大反應，神知不清，別人講話聽不到、手又動不了，完全像是屍體一樣；後來進了隔離病房，失禁，辛苦到......不如算了。」

不如算了？最後芷煖挺過來，打贏了人生最大、最難打的一仗。

她笑說愛美只是因為愛鏡子裡精神的自己，而運動就是最好的化妝品。（張倩儀攝）

換上金屬骨，捱過最可怕的化療，說着說着，她又笑了：「我甚麼都經歷過，好像再沒有事再可以擊倒我。」重提影響人生的疾病，現在的林芷煖說得豁達，她亦感激自己在難以想像的痛苦裏從沒埋怨天尤人。她亦笑說幸好自己是羽毛球運動員：「如果是籃球員，失了一臂就很難再打，但羽毛球更講究平衡，單手還是可以的；至少我還可以跑、揮着拍。」

小時候除了羽毛球，就是畫畫；長大後曾參與電影美術工作，但最後因轉為全職運動員而暫時放棄。（張倩儀攝）

訪問當日林芷煖與活動上的灰姑娘人偶合影，惟她笑說自己不像公主，因為獨立、刻苦、靠自己才是林芷煖的生活模樣。疫情下，本港未有殘羽的賽程，國際賽事亦然，雖未知自己距離奧運門欖仍有多遠，但她仍然放眼東京殘奧。場上揮灑汗水爭取佳績，場外以人生閱歷勉勵同路人，她對左肩的疤痕從不掩飾，大方的揭開衣袖並說：「既然發生過，『有咩好收埋？』」

她不在乎人生有多難過，她在乎的是，痛楚帶來的生命力。

「Stay strong and journey on」正是她的寫照。（張倩儀攝）