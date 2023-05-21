英超｜阿仙奴0：1不敵森林　曼城提早衛冕兼三連霸

英超第37周賽事的周六（20日）尾場，阿仙奴作客以0：1敗走諾定咸森林，將聯賽冠軍直接拱手相讓曼城，曼城因而連續三屆稱王，並保持叫糊「三冠王」機會。



阿仙奴近況飄忽，上仗更在主場慘吞白禮頓三蛋，令球隊爭取自2003/04球季以來首個英超冠軍的路途變得被動。「兵工廠」今仗對手森林，對上兩場分別作客迫和車路士及主場險勝榜尾的修咸頓，增強護級希望。

是以，今場3分對兩軍皆極其重要：森林贏波即可「上岸」，下季留在英超角逐，阿仙奴獲勝則可向曼城施壓。

英超：諾定咸森林在上半場中段先開紀錄，阿仙奴隊長奧迪加特責無旁貸，更直接斷送爭標機會。（Reuters）

不過阿迪達領導的「兵工廠」在上半場先失守，森林中場傑斯韋治（Morgan Gibbs-White）把握阿仙奴隊長奧迪加特（Martin Odegaard）的失誤，傳球給阿禾尼爾（Taiwo Awoniyi），該名尼日利亞前鋒不負眾望，快過出迎的門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）一步攻入大門，為森林領先上半場。

換邊後，傑斯韋治及巴西守將雷蘭洛迪（Renan Lodi）分別有擴大比數的機會，但都未能命中目標；阿仙奴則分別換入尼基迪亞（Eddie Nketiah）、泰亞尼（Kieran Tierney）及法比奧韋拉（Fabio Vieira），惟在森林的嚴密防守下，阿仙奴始終無法威脅主隊門將基羅拿華斯（Keylor Navas），最後以一球飲恨。

英超：森林前鋒阿禾尼爾（9號）踏入5月後腳風甚順，連同今仗在內已經攻入5球，亦為森林的護級帶來希望。（Reuters）

無獨有偶的是，在這場比賽之前，阿仙奴對上一次作客輸給森林已經是1996年，當時為森林奠定勝局的球員是挪威中場夏蘭特（Alf Inge Haaland），相隔27年之後，他的兒子艾寧夏蘭特（Erling Haaland）則協助曼城稱王。