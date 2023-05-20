英超｜高普鬧球證被判停賽兼罰7.5萬英鎊　「我想知錢用在哪裏」

在上月30日面對熱刺時，由於賽後對球證保羅泰亞尼（Paul Tierney）表達不滿，高普（Jurgen Klopp）被足總判罰75000英鎊及停賽。

這名利物浦領隊表示自己很樂意付款，但前提是這筆錢要用在「好的地方」。



面對熱刺一役，祖達（Diogo Jota）在94分鐘攻入致勝一球後，高普跑到第四球證面前瘋狂慶祝，並因此而領到黃牌。賽後他說保羅泰亞尼針對利物浦，更表示該名球證對他說了一些「不可接受（not OK）」的話。

雖然事後高普為此道歉，並表示後悔作出該番言論，但仍受到75000英鎊及停賽的處罰。

高普在上月30日戰勝熱刺賽後，曾公開炮轟球證保羅泰亞尼。（路透社）

在面對阿士東維拉的賽前記者會上，他表示已預料到會遭到處罰，「這沒問題，不過我想知道這筆罰款會用在什麼地方。如果它們被用作好的地方，我很樂意支付；如果足總要保留它們，那我們要再談談。」

根據英足總聲明，高普的停賽判罰即時生效，意味這名教頭今晚（20日）10時迎戰阿士東維拉的比賽必須坐在觀眾席上。不過在賽前記者會上，他卻表示這是一件好事，「我能在更好的角度觀戰，那對我觀察比賽十分有幫助。」

高普去年10月面對曼城時，亦曾因與旁證發生爭執而領紅停賽，最後在戰勝修咸頓一役時，他被迫作「座上客」觀看整場比賽。

高普去年10月時對曼城一仗領紅被罰停賽，面對修咸頓時只能在看台督師。（Getty Images）

此外，本來他需被停賽兩場，但隨後被減至一場，條件是他在2023/24賽季結束前，沒有再進一步觸犯英足總E3規則。

四名紅軍球員告別晏菲路

由於早前已確認法明奴（Roberto Firmino）、占士米拿（James Milner）、阿歷士張伯倫（Alex Oxlade-Chamberlain）、拿比基達（Naby Keita）會在季尾離隊，因此今場比賽，將是他們最後一次在晏菲路球場以紅軍球員身份出戰。

高普表示在他的角度而言，球會將要跟四位利物浦的傳奇告別，「其中占士米拿和法明奴在我來之前便已經在這裏了，所幸的是我們經歷過的一切都有他們參與在內。」

傷癒復出的法明奴有望在這場重要比賽上陣，「我嘗試專注於比賽，但完場後我100%會喊。我將想念一切——我的隊友、球會、球迷，特別是球迷。我愛他們，他們在這八年間一直支持我。」

法明奴將迎來在晏菲路的最後一場比賽。（Getty Images）

目前利物浦排在第5，僅落後曼聯1分，雖多踢1場，但仍有機會爭奪來季歐聯席位。