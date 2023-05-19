英超熱話｜阿迪達訓練場再出奇招　季尾新收購求好意頭兼振士氣

撰文：普利森
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阿仙奴的英超冠軍夢，在連番自爆後接近幻滅，如今只剩下數字上的希望。兵工廠來季再爭標，主帥阿迪達未等到轉會窗開始，竟然率先在季尾已有「新收購」。

阿仙奴曾經在英超榜首有8分優勢，可惜兵工廠不爭氣，連番自爆，大好形勢下將榜首形勢拱手相讓，早前不敵白禮頓後，爭標只剩下分數上的可能。倘若兵工廠今輪不敵諾定咸森林，或者曼城擊退車路士的話，阿仙奴就正式緣盡今季英超冠軍。

阿仙奴今仗爭冠機會渺茫，唯有放眼下季，轉會市場添兵固然重要，主帥阿迪達在球季結束前先有一項「新收購」。

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英媒指阿迪達再有訓練場新招數。（阿仙奴Twitter截圖）

根據英國《泰晤士報》，阿迪達的新收購並非一名新球員，而是訓練基地的新成員——就是一隻拉布拉多犬。為了爭勝，阿迪達更特意將小狗的名字改為「Win」（贏）。小狗將大部分時間留在阿仙奴赫特福德郡（Hertfordshire）的訓練場。

除了為好意頭養狗外，一頭小狗也有減壓的功效。《泰晤士報》指阿迪達上月受啟發，研究指撫摸小狗時，對冷靜情緒﹑改善心情及減少壓力有幫助，同時認為小狗可以令球隊更加團結。

阿仙奴添一名新成員，阿迪達希望改善球隊士氣。（阿仙奴Twitter截圖）

阿迪達在訓練場使出奇招已非首次，紀錄片《All or Nothing》曾紀錄了阿迪達為作客晏菲路而準備，故在練習場設置不少大喇叭，狂播利物浦會歌《You'll Never Walk Alone》，讓球員適應在晏菲路作賽的感覺。不過，阿迪達的奇招未能奏效，阿仙奴該仗作客紅軍慘敗0：4。

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