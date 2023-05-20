英超｜熱刺主場謝幕戰反負賓福特　球迷飄黑色汽球高呼訴求

英超尾二一輪的周六頭場，上演「倫敦打吡」，由熱刺主場鬥賓福特。



近況飄忽的熱刺暫列第7位，今仗主場與落後4分的賓福特碰頭。開賽早段，熱刺在禁區頂博得一次有心思的罰球，古路施夫斯基跑過踩後，哈利卡尼第一時間妙射，皮球直飛死角，賓福特門將大衛拉耶鞭長莫及，熱刺8分鐘以一球妙射開紀錄，亦是哈利卡尼今季第28個聯賽入球。

熱刺上半場都不乏機會，丹祖馬的頭槌及孫興慜的射門，皆未能擴大領先，以一球領先完成上半場，同時為今仗埋下伏線。上半場其中一個亮點是，中段突然有數個汽球飄進場內，這幾個黑色汽球寫上「利維Out」，用意很明顯，當然就是希望熱刺班主利維下台。

換邊過後，熱刺的精神面貌突然下跌，賓福特把握機會，麥比奧莫右路切入大位起腳破網，下半場僅5分鐘追成1：1平手。賓福特的一次簡單直線撕破熱刺防線，麥比奧莫右路快放殺入禁區，窄角度射遠射建功，12分鐘梅開二度，賓福特62分鐘反超前2：1。

熱刺繼續頹，末段史基普在後場被對手逼甩，又是麥比奧莫，今次橫傳造就尤尼韋沙，88分鐘領先3：1，即使熱刺其後狂攻，李察利臣的頭槌被拉耶撲出再中柱，熱刺未能追近，結果熱刺今季主場謝幕戰都要輸。

（Getty Images）

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