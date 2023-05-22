英超︱白禮頓挫修咸頓鎖定歐戰資格　迪沙比：勁過Big 6球隊封王

白禮頓在意大利主帥迪沙比（Roberto de Zerbi）接手以來表現令人刮目相看，他們今輪周日（21日）在英超3：1擊敗修咸頓後，鎖定來季歐洲賽資格，創下球會珍貴的第一次。

賽後迪沙比豪言，這個歐戰資格彌足珍貴，甚至較Big 6強隊贏得英超冠軍成就更高。



迪沙比帶領白禮頓史上首次獲得歐洲球會賽資格。（Getty Images）

白禮頓領隊：成就較Big 6封王更受尊敬

白禮頓擊敗修咸頓後，篤定來季至少可獲歐協聯（UECL）資格，創會121年的「海鷗」，來季將歷來首度出戰歐洲賽。歐協聯只是他們來季「最低消費」，目前排第六位的他們，尚有兩場比賽爭取分數，如果下輪主場對已封王的曼城，或最後一仗作客維拉能夠搶得一分或以上，將再上一級，確保來季歐霸參賽資格。

白禮頓作為一支小球會，近季由護級組升上歐戰組，前領隊樸達打下基礎，新領隊迪沙比領軍再上層樓，迪沙比稱讚白禮頓今季成就「較任何一支Big 6球隊贏得英超聯賽冠軍更受尊敬。」

迪沙比有幾勁？一齊認識這位少帥：

白禮頓擊敗修咸頓，鎖定來季歐戰資格。（Getty Images）

來季很大機會出戰歐霸

白禮頓有此成就，多少要感謝季初撬走樸達的車路士，球會才能招攬去年夏天離開受戰火侵擾的薩克達前主帥迪沙比領軍。迪沙比非常識做，再次讚賞麾下球員，「能成為白禮頓教練以及跟這班球員合作，是我榮幸。」今季省靚招牌，盛傳獲各大豪門招手，迪沙比再次向球會效忠，「我希望留下一段長時間。」

白禮頓目前36戰累積61分，穩守第六位，他們的得失球數字遠勝目前排第七位、落後3分兼多踢一場的阿士東維拉，因此就算白禮頓最後兩仗全敗，仍有很大機會守住第六位。

迪沙比認為，白禮頓來季首戰歐洲賽是較Big 6球隊封王更受尊敬的成就。（Getty Images）

歐聯分組賽資格由英超前四名球隊獲得，按目前順序，為曼城（已封王）、阿仙奴（篤定第二）、紐卡素（36戰69分）和曼聯（36戰69分）。

除非奇蹟出現，37戰累積66分的利物浦難望追上前四，很大機會留在第五位，取得來季歐霸分組賽一席。歐霸另一席位由足總盃冠軍獲得，不過由於今屆決賽球隊為曼城和曼聯兩支篤定為前五名的球隊，按例由下一支英超最高排名球隊頂上，以61分排第六的白禮頓很大機會出戰歐霸。