英超︱曼城出「青年軍」照贏車路士　陣容深度強大到恐怖賀捧盃

英超聯賽阿仙奴日前作客不敵諾定咸森林，造就曼城提早3輪封王。周日（21日）藍月亮主場出戰車路士，只是捧盃派對的前戲，領隊哥迪奧拿作出9個調動，盡派副選及一班今季鮮有正選機會的年輕小將上陣，依然能夠1：0小勝今季以近6億英鎊增兵的車路士，陣容深度強大得恐怖。



曼城今仗正選陣容（Soccernet）

曼城面對車路士，哥帥連門將艾達臣也收起，由副選門將奧迪加把關。事實上，正選11人之中，除了基爾獲加、科頓和馬列斯，餘下8個球員皆鮮有正選機會。這個更似是聯賽盃初段才會出現的「青年軍」陣容，開賽初段表現毫不失禮，12分鐘車路士守將科芬拿在中場中路「兜口兜面」交失波，曼城把握機會突擊，攻勢清風送爽由阿根廷小將艾華利斯先開紀錄。

車路士站穩陣腳後，搶回不少攻勢，上半場更有干拿加歷查頭槌中楣，曼城後備門將奧迪加多次有表演身手機會，靠實力加上運氣力才能保不失。下半場輪到曼城射門中柱不入，最終仍小勝1：0，賽果其實沒有太多人在乎，反正賽前已篤定封王，不過憑如此陣容擊敗另一支億萬大軍，不得不說陣容深度強大得恐怖。

曼城封王派對圖輯：（鍵入放大）

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曼城自2016年夏天由哥迪奧拿接手領軍，除首季2016/17球季無盃落袋，其後6個球季全數有盃捧，而且連同今季，已是6年內第5度在英超聯賽封王，連同4次聯賽盃和1次足總盃，領軍以來累積第10個英格蘭本土冠軍。

這支曼城被譽為歷來最強球隊之一，最大批評聲音就是球隊始終未能贏得歐聯冠軍。今季他們已經「叫糊」，歐聯四強擊退14屆冠軍皇家馬德里，再度晉身決賽，只差一步便能登上歐洲之巔。歐聯決賽前一星期，他們還有一場對曼聯的足總盃決賽，如能成功過三關，便能複製同市宿敵曼聯1999年的三冠王成就。