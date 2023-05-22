英超｜曼城再奪英超冠軍　哥帥：「我們需要贏得歐聯證明自己」

周日（21日）以1：0擊敗車路士後，曼城6季內已第5度捧起英超冠軍，加上足總盃及歐聯均晉身決賽，哥迪奧拿（Pep Guardiola）的三冠王美夢已完成其中一項。

賽後這名領隊坦言，他們需要贏下歐聯冠軍，才能讓藍月成為英超史上最出色的球隊之一。



哥迪奧拿自2016年執掌曼城教鞭後，帶領藍月在英格蘭本土贏盡一切錦標，包括5次英超、1次足總盃和5次聯賽盃。不過由於一直未能贏得歐聯冠軍，為他在藍月執教最美中不足的一點。

他在接受英國《天空體育》訪問時，提及到球隊需要一個歐聯冠軍來證明自己，「作為一間球會，你也希望提高水準至另一層次，我們要贏下歐聯冠軍，才能與曼聯及利物浦相提並論，被視作最出色的球隊之一。」

哥迪奧拿表示球隊需要一個歐聯冠軍來證明自己。（Getty Images）

季中球隊戰績不如理想時，他曾說過陣中球員已多次贏得聯賽冠軍，因而對這項錦標失去渴望，不過如今後來居上再度高舉獎盃，他表示所有英超冠軍都是特別的，「但如你說贏不了歐聯，只有英超冠軍沒有任何意義，那是不公平的。當然英超冠軍有意義也很重要。這間球會過去6季贏了5次、過去10季贏下6次、近12個球季拿到7次，這非常神奇。」

根度簡：已準備再舉起兩個獎盃

被問到會否對英超冠軍感到厭倦（tired）時，第5次隨曼城贏下英超冠軍的奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）同樣持否定答案，「從來不會，我為此努力了11個月，這是一個與球迷、家人及所有人一起慶祝的日子。我知道別人會預期我們贏得很多，但我們為此每天都在努力。很多人為我們及這支球隊犧牲了很多，所以我們非常感激。」

迪布尼已第5次代表曼城贏得英超冠軍。（Getty Images）

根度簡（Ilkay Gundogan）同樣已是第5次舉起英超獎盃，但也是他第1次以隊長身份捧盃，「這感覺很特別，每一次冠軍都是獨特的。對我來說，首次以隊長身份，代表這支特別的球隊贏得冠軍更具意義。」

他又提到上季尾出場次數不多，曾因此而感到憤怒及失落，但最終保持冷靜及專注，為球隊作出重大貢獻。「我們是一支特別的球隊，今季比上季感覺更為特別。我的手已準備好再舉起兩個獎盃。」

根度簡以隊長身份高舉英超獎盃。（Getty Images）

夏蘭特：不是一個差勁的開始

首季登陸英超便已經以36球打破聯賽紀錄的艾寧夏蘭特（Erling Haaland），今場74分鐘才以後備身份入替。他今場沒能攻破車路士大門，繼續將紀錄擴大，「我覺得與球迷有一種特別的連結……36個入球、英超冠軍，這只是我來到英超的處子球季，聯賽還剩下兩輪，不是一個差勁的開始。」

這名年僅22歲的挪威射手，今季在歐聯同樣以12球在神射手榜領先，第二名為沙拿（8球），換句話說他已提前鎖定「雙料神射手」。

夏蘭特初來乍到，已贏得英超冠軍及打破入球紀錄。（Getty Images）

曼城將在6月3日的足總盃決賽，與曼聯上演曼市打吡；同月10日深夜，則會跟國際米蘭爭奪歐聯冠軍。