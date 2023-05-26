英超｜曼聯4：1輕取車路士　鎖定下季重返歐聯

英超周四（5月25日）賽事，曼聯主場以4比1贏擊敗車路士，鎖定前四位置，下季將重返歐聯競逐。



在上半場第6分鐘，曼聯先由卡斯米路（Casemiro）接應基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）開出的罰球打開紀錄，惟巴西翼鋒安東尼（Antony）在中段受傷被抬離場，未知會否缺席足總盃決賽。

車路士原本有多次具威脅攻門，惟始終無法命中目標，更於補時5分鐘再次失守，卡斯米路妙傳右路的查頓辛祖（Jadon Sancho），再橫傳門前的安東尼馬迪爾（Anthony Martial）輕鬆射入成2比0。

英超：曼聯主場大炒車路士4比1，法國前鋒安東尼馬迪爾把握機會取得入球。（Reuters）

下半場，曼聯攻擊仍然凌厲，車路士後防持續受壓，中堅韋斯利科芬拿（Wesley Fofana）多次「派膠」，包括在73分鐘在禁區內遭般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）「通坑渠」之後踢跌對方，球證直指十二碼。般奴費南迪斯親自操刀射入成3比0。

曼聯到了79分鐘派出第四隻光蛋，韋斯利科芬拿再次犯錯，他在自己禁區內的傳球被般奴費南迪斯截到，後備入替安東尼的拉舒福特（Marcus Rashford）接應起腳，雖然門將阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）擋出攻門，惟拉舒福特在門前輕鬆補中，令比數增至4比0，這個亦是他在今季所有賽事的第30個入球。

主隊下半場有多個擴大比數的機會，包括般奴費南迪斯及另一後備球員加拿祖（Alejandro Garnacho）的射門分別中門楣和柱，而阿列沙巴拿加亦力挽狂瀾，避免進一步失守。

英超：車路士今仗作客曼聯，後防踢得荒失失，最終大敗一場。（Reuters）

「車仔」今季攻力疲弱，在今仗之前的聯賽只攻入36球，等於每場只入一球，不過他們面對主場防守力不俗的曼聯，總算在臨完場前破蛋，祖奧菲歷斯（Joao Felix）在89分鐘接應長傳，在中路推至禁區邊起腳，射破迪基亞（David De Gea）的十指關。

曼聯賽後以37場72分，排名第3，鎖定下季與曼城、阿仙奴及紐卡素征戰歐聯資格，同時粉碎排第5的利物浦爭取頭四名的機會，下屆「降級」出戰歐霸盃。至於車路士則以43分排12，注定需要在聯賽榜後半版結束今個球季。