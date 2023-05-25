英超︱熱刺搵領隊又食檸檬 飛燕諾主帥見完工拒上工2年前惡夢重演

英超球會熱刺自從2023年3月尾與領隊干地（Antonio Conte）分道揚鑣，帥位一直空懸至今，傳聞中的前拜仁主帥拿高士文（Julian Nagelsmann）只聞樓梯響，新帥人選還包括白禮頓領隊迪沙比（Roberto De Zerbi）、西班牙國家隊前主帥安歷基（Luis Enrique）、利華古遜教練沙比阿朗素（Xabi Alonso）等。

近日風向一轉，熱刺鎖定見工表現出色的飛燕諾教練史諾（Arne Slot）為下任領隊，當全世界等待官宣，突然爆出史諾拒投熱刺，決定留在飛燕諾的消息。史諾見完工拒絕上工，不禁令人回想2021年夏天熱刺辭退摩連奴後，尋找新帥時瘋狂「食檸檬」的日子，而他們最終聘用的紐奴，上任僅124天便被炒。今個夏天，他們有機會再次跌入這個尋帥無間地獄。



飛燕諾教練史諾（Arne Slot）拒投熱刺，決定留在飛燕諾。（Getty Images）

熱刺提早炒干地引火自焚

今年3月，熱刺接連在英格蘭足總盃和歐聯16強出局，當時球隊在英超聯賽表現尚算平穩，維持在前四名位置。即使有風聲傳出領隊干地或會離任，一來只餘下最後10輪聯賽，並非易帥好時機，二來這種傳聞已傳過不知多少次，因此最初外界估計，任何變動都會留待球季完結之後。

不過熱刺管理層永遠不會令大家失望，為「搶人才」，在這個一動不如一靜的時機，3月26日快手辭退干地，一切只為兩日前被拜仁慕尼黑炒掉的拿高士文。為免被同樣對這位少帥有意的車路士搶人，熱刺快速解決干地，以為一個快字就可以成功搶人，然而至今兩個月，拿高士文的談判毫無進展，而且干地離隊後，歐聯席位不保，目前排在聯賽第八位。

熱刺辭退干地時排在英超第四，兩個月後跌至第八，失去歐聯席位。（Getty Images）

三大豪門炒主帥時機：

3月24日：拜仁慕尼黑辭退拿高士文

3月26日：熱刺辭退干地

4月2日：車路士辭退樸達



＊熱刺、車路士盛傳均有意聘請拿高士文為帥



搶不到拿高士文 史諾見完工拒上工

拿高士文不愁無班落，對熱刺和車路士兩大「英超領隊求職陷阱」似乎都提不起興趣，熱刺唯有四出找人來見工，近日消息指球會管理層對飛燕諾教練史諾（Arne Slot）見工期間表現印象深刻，正當各大媒體報道史諾快將上任為熱刺新帥，隨即傳來史諾拒絕加盟熱刺的消息。

荷蘭《每日匯報》（AD）引述史諾稱，「我聽聞其他球會對我有興趣，非常感謝他們的欣賞，但我的意願是留在飛燕諾，持續建立我們過去兩年來打下基礎。」他斷言，「沒有任何轉會談判正在進行，昨日跟球會的討論完全集中在可能續約方面，我期待在飛燕諾的新球季。」意大利足球記者、「轉會達人」羅維奴（Fabrizio Romano）稱，「史諾跟球會會面後達成協議，很快會跟飛燕諾簽新合約。」

熱刺高調想搶拿高士文，以失敗告終；到以為史諾十拿九穩，怎料又是泡湯收場。有傳聞指熱刺與拿高士文重啟談判，但根據熱刺的「往績」，實在難言樂觀，甚至很大機會再度陷入兩年前的尋帥無間地獄。

熱刺一心為得到拿高士文辭退干地，可惜等待兩個月仍未有下文。（Getty Images）

兩年前尋帥無間地獄

兩年之前，熱刺又是季尾易帥，他們趁聯賽盃決賽前解僱摩連奴，由前球員賴恩美臣暫代主帥到季尾。無領隊狀態維持整整兩個多月，期間物色新領隊從未停歇，可惜連環「撻Q」。當時熱刺解僱摩連奴後，一度向球迷大派定心丸，表示完季後不久便公布新領隊人選。可是傳聞人選「逐一疏散」。

摩連奴被炒後傳出熱刺欲以擅長培育新秀的坦赫格接任，但他隨即與阿積士續約，一年後在2022夏天轉投曼聯。坦赫未接洽已碰釘，於是熱刺再找上李斯特城主帥羅渣士，被對方以：「我在李斯特城過得很快樂」拒絕（註：羅渣士今年4月被李城辭退）。

熱刺聘新帥連環失利後，轉打國家隊教練主意。英格蘭領隊修夫基不是沒興趣，但他只會在被英軍辭退後才考慮——英軍在2018世界盃獲第四名，2020歐國盃再得到亞軍，修夫基帥位愈來愈穩，自然不會當熱刺是一回事。比利時領隊馬天尼斯情況亦類似，面對熱刺傳聞，當時他表示希望專注2020歐國盃。

▼ ▼ ▼2021年夏天曾拒絕熱刺的教練 ▼ ▼ ▼

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為留住陣中王牌哈利卡尼，熱刺一度希望再次聘用普捷天奴，這個阿根廷主帥亦希望重返熱刺，惟終因當時執教的巴黎聖日耳門（PSG）不肯放人告吹。干地為國際米蘭贏得意甲冠軍後，因班主大減班費後離隊，一度與熱刺極接近，之後會方宣稱希望着重青訓，因此與干地談不攏。至2021年11月紐奴上任124天後被炒，干地接手上任，已是後話。

熱刺之後轉向那年夏天離開羅馬的方辛加埋手，他已口頭同意加盟，預備簽約之際卻因在英國不能享用同等稅務優惠告吹。熱刺連環吃檸檬之後，開始急病亂投醫，找上未加盟已離開費倫天拿的加度素，終被熱刺球迷強烈反對下拉倒。加上時任西維爾教頭盧柏迪古和仍在白禮頓的樸達，熱刺至少跟10個教頭接洽無功而還，直到6月30日才急急從狼隊撬來紐奴接任。

紐奴（Nuno Espírito Santo）在熱刺上任4個月便被炒。（Twitter＠tottenhamspurs）

急病亂投醫，後果可以很嚴重，紐奴領軍表現不達標，至11月初主場0：3不敵曼聯後被炒，上任不足4個月。干地接替紐奴，熱刺一度重現曙光，奈何這位意大利名帥與管理層不咬弦，公開批評球會，終被管理層撤換。

失去干地，曾經重拾穩定的熱刺小船，再度在大海中浮沉，英超聯賽只餘最後一輪，已篤定失去歐聯席位。熱刺主席利維和一眾管理層行事作風，令這間Big 6球會與車路士一樣，淪為「領隊求職陷阱」，由摩連奴到干地兩大教頭均在熱刺「不得善終」，各大名牌教頭看在眼裏，大都心中有數。兩年前夏天的艱難尋帥過程，在拿高士文到史諾雙雙拒絕熱刺後，猶如噩夢一樣再次展開。

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