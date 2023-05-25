英超｜安斯素轟金球助白禮頓穩奪歐霸席位　巴拉圭瑰寶是如何彈起

英超周三（24日）深夜的獨腳戲，已封王的曼城作客白禮頓賽和1：1，這1分對「藍月亮」來說無傷大雅，但對主場的白禮頓就十分重要，事關「海鷗」藉這1分穩奪來季歐霸盃資格。

白禮頓中場安斯素今仗轟入世界波為球隊追平，這名巴拉圭國腳已不是首次交出金球，究竟這名19歲新星是何方神聖？



白禮頓主場逼和曼城1：1，穩奪來季的歐霸資格。（路透社）

早已封王的曼城與白禮頓同樣穩奪來季歐洲賽資格，主隊白禮頓只需要1分，就可鎖定歐霸席位。今仗擔任正選的艾寧夏蘭特，接應馬列斯的直線，白禮頓門將史迪利及時出迎封位，夏蘭特推橫再交給菲爾科頓建功。白禮頓積極反撲，三笘薰連人帶波入網，可惜手球在先「食詐糊」，其後中場安斯素（Julio Enciso）其後在禁區外推順一射，轟出妙絕一球，皮球直飛死角破網，38分鐘追成1：1平手，兩軍餘下時間未有改寫紀錄，結果各得1分。

白禮頓以62分續居第6位，與阿士東維拉拉開4分差距，確保來季的歐霸資格；曼城則以89分排榜首。

安斯素轟入世界波，白禮頓38分鐘追成平手。（Getty Images）

除了入球，安斯素今仗的數據同樣亮眼，全場8次對抗﹑其中6次成功，全場35次逼搶，其中23次來自進攻三閘線，以上數據也是冠絕全隊，安斯素同時當選今仗最佳球員。

安斯素今仗的金球驚為天人，是他今季第4個英超入球。翻看數據，安斯素曾經攻破般尼茅夫﹑車路士﹑阿仙奴及曼城的大門，而攻入世界波也不是第一次。今年4月作客車路士一仗，安斯素在相若位置，推順以右腳勁射，力度比對曼城一球更勁，猶如炮彈般飛向死角，對方門將阿列沙巴拿加只好投降。

安斯素今季作客對車路士亦攻入過金球。（Getty Images）

才華橫溢的巴拉圭瑰寶

白禮頓除了三笘薰﹑麥阿里士打等球員外，究竟安斯素又是何方神聖？

19歲的安斯素，出生自巴拉圭東部城市卡瓜蘇（Caaguazú），在巴拉圭的利伯泰迪（Libertad）開展足球生涯，當年年僅17歲的安斯素已被提升至一隊，助利伯泰迪贏得聯賽冠軍外，更助球會打入南美球會盃的4強。安斯素嶄露頭角，被視為自阿米朗後最有天份的巴拉圭球員，亦是巴拉圭足球的一塊瑰寶。

安斯素早在巴拉圭聯賽已經嶄露頭角。（Instagram截圖）

有點波齡的球迷，或會記得卡度素（Oscar Cardozo），這名前國腳是巴拉圭的代表人物之一，安斯素視卡度素為偶像。卡度素在生涯黃昏回歸祖國，效力的正是利伯泰迪，安斯素竟然有機會與偶像共事，二人的關係愈來愈好，情同父子。安斯素曾說過：「Tacuara（卡度素的別名）就像我第二個父親，他一直在我身邊支持我，一個巴拉圭傳奇經常給予我建議，這是難以置信。」

安斯素與卡度素（左）的關係情同父子。（Twitter截圖）

安斯素今季獲前主帥樸達賞識，首度到歐洲搵食，在一段時間適應後，下半季開始有不少上陣機會，表現亦逐漸上力，近11場英超交出4個入球及2個助攻，不禁令人期待這名巴拉圭新星來季的表現。