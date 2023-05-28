香港國際場地盃｜楊礎搖第5名成港隊短途最佳　亞運前苦陷迷惘期

「牛下女車神」李慧詩（Sarah）歷年的獎牌，讓場地單車競輪和爭先賽，成為大家眼中既定獎牌項目後，也對後輩帶來無形壓力。當成績變成壓力，處理壓力也是香港單車隊短途組的一大考驗。

香港國際場地盃周日（28日）在香港單車館舉行煞科日賽事，精英短途賽事港隊依然未能報捷。三日總結下，以楊礎搖直入女子精英競輪賽決賽、以第5名成為短途組最佳成績，但她知道現時的表現遠遠未夠，反思必須在亞運前做好一份「功課」。



李慧詩讓「場地單車」、「競輪賽」、「爭先賽」和「短途組」等關鍵字出現在香港人眼前，今次國際場地盃缺陣，短途組選手表現未及中長途亮眼。直到第三日總算有突破，女子短途組港將楊礎搖在女子精英競輪賽過關斬將，直入決賽壓軸出戰。

剛起步，楊礎搖排名第二，卻在韓國隊發力下一度落後處於一個不利位置，最後一圈更被三個韓國選手包夾，「坐包廂」下未能突圍，最後只能以第5位完賽。賽後，楊礎搖收到突擊現身觀賽的李慧詩致電並即場檢討，她苦笑說：「其實好多問題，我都知道，但當下就是⋯⋯迷惘了，來不及反應。」

楊礎搖最後一圈被三個韓國選手包夾，「坐包廂」下未能突圍。（鄭子峰攝）

曾被教練沈金康稱讚優點是「腦袋」、「反應快」的楊礎搖，現在卻總在嘴邊掛着「好迷（惘）」：「我經常在上場前都好迷（惘），不知道該做什麼，剛剛被三個韓國選手夾住，就不知道該如何處理，突然放空，但短距離就是0.1秒的事。」她提到Sarah以往都經常被對手「包夾」，但她知道自己無法像Sarah一樣，用力量和速度突破重圍：「只要（思緒）不亂，我應該做到臨場應變的。」

要做到這點，前題是思路清晰，不能被迷惘淹沒：「我知道這是我的問題，所以這段時間一直在找最適合自己的方法。」楊礎搖坦言，在9月亞運前，最大的課題就是了解自己。

楊礎搖坦言一直在調整心態。（鄭子峰攝）

楊礎搖分享早前在河南的中國場地單車聯賽中，第一站嘗試給自己施加很多壓力，一心只想着要贏，效果卻不佳。在第二、三站就放鬆心情，反而殺入爭先賽決賽：「放鬆自己，應變就變得好強，當時踩了個11秒，贏了比個人最佳時間快我0.4的對手。」

期望在亞運表現出最好的自己。（鄭子峰攝）

前半段對話，楊礎搖語氣顯然仍處迷惘狀態，到提起放鬆作戰的往事，就豁然開朗，「或者放鬆，暫時是最適合我的備戰心情。」



她笑說，回憶當時賽前對自己喊話：「要有信心，輸就輸」、「對手本身就比我快，如果我贏就勁，輸也是正常」等等，楊礎搖才發現做足最壞打算，能表現「最放」的自己，也有勇氣接受戰敗，期望這個心境能助她在亞運中做出最佳表現。

男子短途最佳成績八強止步。（鄭子峰攝）

男子短途最佳成績八強止步

杜棹熙爭先賽八強止步，成為今個賽事港隊男子短途組最佳成績。杜棹熙直言，短途組選手都比較年輕，需要時間進步，即使沒有獎牌希望的師姐李慧詩在陣，都會繼續努力：「希望接下來的亞洲錦標賽可以有獎牌，證明自己，也讓男子組吐氣揚眉。」

杜棹熙望亞錦賽能踏上頒獎台。（鄭子峰攝）

首日港隊成績



女子全能賽 金牌 李思穎

女子麥迪遜1 銀牌 李思穎/楊倩玉

女子麥迪遜 銅牌 梁寶儀/梁穎儀

男子全能賽 銅牌 梁嘉儒

男子麥迪遜 銀牌 梁嘉儒/朱浚瑋

女子青年追逐賽 銀牌 張履檾

女子青年競輪賽 銅牌 張履檾

男子青年競輪賽 銅牌 陳家俊



次日港隊成績



女子追逐賽 金牌 楊倩玉

女子麥迪遜2 金牌 李思穎/楊倩玉

男子捕捉賽 金牌 梁嘉儒

女子追逐賽 銀牌 梁寶儀

男子捕捉賽 銅牌 朱浚瑋

女子青年全能賽 金牌 張履檾

男子青年凱林賽 銀牌 陳家俊

男子青年凱林賽 銅牌 蕭家俊

女子青年全能賽 銅牌 譚桌喬



煞科日港隊成績



女子精英全能賽 冠軍 李思穎

女子精英捕捉賽 亞軍 楊倩玉

男子精英個人追逐賽 亞軍 伍柏亨

女子青年捕捉賽 亞軍 黎芷攸

男子精英麥迪遜 亞軍 梁峻榮／朱浚瑋

男子精英麥迪遜 季軍 梁嘉儒／繆正賢

女子精英捕捉賽 季軍 李思穎

男子青年全能賽 季軍 陳家俊

