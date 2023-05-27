場地單車｜仇多明退役19年後的任務　踩出金牌激起年輕車手鬥心

前單車港將仇多明在國際場地盃亮相，在公開組別淘汰賽擊敗17名本地車手奪冠。40歲的他已為兩女之父，他坦言現時是「承傳的時間」，「將來有學界場地單車是我的夢想」。



仇多明2004年退役後仍留守單車圈，先後擔任港隊教練和中國卓比奧斯職業單車隊總監，現為單車聯會場地組主委及新地單車學院教練。他今早以業餘身分出戰國際場地盃公開組別淘汰賽，與不少年輕本地車手競逐，在40公里一直守在前列位置，剩下最後一圈時力壓Darkart車隊的Luke Chambers，強勢奪冠。

40歲前單車港將仇多明退役19年，仍積極參加本地單車賽，「令年輕車手Keep住有鬥心」。（張倩儀攝）

「有本地比賽我都有報，今年我都Okay㗎。」穿上卡通公仔「冚家鞋」踏上頒獎台的仇多名笑道。40歲之齡仍是本地賽常客，且擊倒年輕車手奪金，「仇多」聽後笑言：「因為我仲好鍾意踩單車。知道自己要代表港隊在國際賽爭獎牌，能力未必有，但在本地賽與年輕運動員競爭，從比賽中將經驗帶給他們，我覺得是一件承傳的事。盡量Keep住與他們競爭，令他們有鬥心。」

「仇多」平時的訓練日程，是在對學生帶訓練、做展示時練習，且多數是公路和健身訓練。他坦言平衡工作和訓練上「時間要控制得精準」，「這是沈教練教我，因為退役後跟他做教練，他教我如何去安排人生規劃和工作編排，很多謝他。雖然離開單車隊很久了，但一直都用這方式去幫自己」。他笑指加上現在訓練質量提高了，「仲有時間湊女」。

仇多明笑言這是「冚家鞋」，太太和女兒也有同款球鞋。（張倩儀攝）

現時在新地單車學院擔任教練的他，積極推動中學生投入場地單車，「想更多人考到場地使用證，場地（單車館）開了差不多十年但使用率不高，約二千多人考了牌，希望更多中學生參與，將來有學界場地單車是我的夢想」。他指單車機在疫情期間盛行，不少學生踩單車機踩到能力，「把能力轉去場地的話，相信香港好快會有下一個李慧詩、梁峻榮。」

仇多明出戰公開組淘汰賽，以戰術和體能由頭衝到尾，寶刀未老。（林靄怡攝）

仇多明多番強調「承傳」，那麼，怎樣看李慧詩、梁峻榮離場後的港隊？他坦言：「其實這是必經的階段，他們也幫港隊堅持了很久，新一代也有李思穎、梁寶儀姊妹都好好。」他展望將來有更多熱愛單車的人投身港隊，「因為單車是一個可以好持久的運動，踩得耐可以好似黃金寶踩十幾、二十年。對單車有這種熱愛的話，將來的『李慧詩』可能可以踩夠廿年」。

退役後19年，「仇多」仍深信熱愛，足以堅持。