場地單車｜香港單車隊主場出擊爭牌　備戰亞運力爭奧運積分

香港國際場地單車盃將於周五（26日）假將軍澳香港單車館展開，香港隊除藉此備戰6月的亞洲錦標賽，亦勢在此一級賽事中力爭巴黎奧運積分。「小女車神」李思穎更劍指在主場奪得金牌。



香港單車隊戰畢中國公路單車聯賽重返主場，上站更奪得1金3銀2銅佳績。港將今周末轉戰國際場地單車盃，與海外競敵競逐為下月亞錦賽和9月的杭州亞運積極備戰。

港隊將派出逾20名車手競逐獎牌，由2018年亞運金牌梁峻榮率領朱浚瑋、繆正賢、梁嘉儒、杜棹熙、曹棨光、伍柏亨等男將主場出擊。作為港隊大師兄的梁峻榮將出戰個人追逐賽、捕捉賽及麥迪遜賽，他表示：「我會努力踩出最佳水平爭牌，但更希望見到更多港隊新面孔踏上頒獎台。」

港隊派出梁峻榮、李思穎、梁寶儀等多名猛將在主場競逐獎牌。（由公關提供）

女將方面，「小女車神」李思穎、東京奧運代表梁寶儀、梁穎儀、楊倩玉與楊礎搖等將全力衝擊獎牌，年初在全國賽勇奪全能賽金牌的李思穎，期待重返主場作賽，「難得有機會回到香港作賽，可望發揮出應有水平，在自己參加的三個項目，個人追逐賽、全能賽及麥迪遜都能奪取獎牌，金牌當然最理想。」

港隊總教練沈金康表示今次賽事關乎到巴黎奧運積分，是港將爭分的好機會，並希望港隊在男、女子全能賽及麥迪遜賽都能取得好成績。

近年頻頻踏上頒獎台的李思穎重返主場出擊。（由公關提供）

海外車手中以馬來西亞名將「阿旺」阿茲祖哈尼（Mohd Azizulhasni Awang）及韓國女將李惠珍最為香港單車迷熟悉，兩名短途猛將出戰爭先賽及競輪賽，前者曾於2017年香港舉辦的世界場地單車錦標賽勇奪男子競輪賽金牌，成為史上首位穿上「彩虹戰衣」的馬來西亞單車手。今次他將重臨「福地」，被視為競輪賽奪冠大熱。