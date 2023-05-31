法網｜蒙菲斯絕境下大爆發反勝　新手爸爸陷生涯低谷為女兒爭口氣

昨（30日）晚的蒙菲斯對拜艾斯的法網男單首圈，足可體現這項賽事的激情與魅力。

36歲的蒙菲斯去年足部受傷，今年3月復出後，未正式贏過一場完整比賽，世界排名跌到394位。今場法網首圈面對排42位的拜艾斯，兩人激戰至凌晨，蒙菲斯打到抽筋，第5盤連輸4局，但在主場球迷的支持下回勇，逆轉劣勢勝出晉級。他賽後激動到流淚，終於可以送一場勝仗給初生的女兒。



蒙菲斯在法網首圈激戰5盤贏波。（Getty Images）

阿根廷球手拜艾斯（Sebastian Baez）今場較快入局，首盤先贏6：3，蒙菲斯（Gael Monfils）之後上力，連贏6：3及7：5領先盤數2：1。在第4盤，蒙菲斯體力不繼，吞了1：6的失利，兩人要打到第5盤分高下。

拜艾斯在第4盤輕取6：1，追平盤數2：2。（Getty Images）

在第5盤，蒙菲斯仍未有起色，遭拜艾斯連破兩次發球局，落後到0：4。在第5局，蒙菲斯一度落後30：40，拜艾斯有個break point（破發）機會。這個時候，蒙菲斯突然回勇，接連得分，守住發球局，追至1：4。

蒙菲斯之後如有神助，狂破拜艾斯發球局。在奠勝的一分，蒙菲斯受制於拜艾斯的抽擊，被調動於底線後；拜艾斯乘勢上到T點，看準一板打向底線的另一邊，蒙菲斯趕到，以一板反手直線得分。蒙菲斯在第5盤反勝局數7：5。兩人打到凌晨12時多，激戰3小時47分鐘，終由蒙菲斯贏盤數3：2晉級。

贏波後，蒙菲斯連行往網前跟拜艾斯握手都有點吃力，雙腳抽筋。儘管今仗只是首圈比賽，但經驗豐富的蒙菲斯也按捺不住情緒，感謝球迷期間，不禁流下男兒淚，躺在球場上掩臉。蒙菲斯這次一來贏得艱難，二來勝仗別具意義。

蒙菲斯賽後倒地掩臉，情緒激動。（路透社）

說起法國球手蒙菲斯，真是「細細個就聽佢個名」，在2004年出道，最高試過世界排名第6，在法網的最佳成績入過準決賽。蒙菲斯去年受傷患困擾，5月的馬德里大師賽後接受腳跟手術，錯過法網及整個草地球季，到8月復出打加拿大大師賽又因傷退賽，足部受傷，提早結束球季。

蒙菲斯感謝現場球迷的支持。（路透社）

今年3月，蒙菲斯傷癒復出，可惜連戰連敗，法網前7場比賽得1勝6負，其中那場勝仗是對手中途退賽，所以蒙菲斯在2023年未正式贏過一場完整的比賽，世界排名跌到394位。去年10月，蒙菲斯的女兒出世，而作為爸爸，他從未在女兒面前正式打過一場勝仗。

蒙菲斯賽後說：「由我成為父親那天起，我都未贏過一場比賽，我女兒現在巴黎，所以我告訴自己，一定要贏一場。」他感謝主場球迷給他的動力：「我相信大家的力量，我們一起做到了。」

蒙菲斯終於可以贏一場完整的比賽給女兒看。（Instagram）

蒙菲斯表示，今仗會是他生命中其中一場最值得銘記的比賽。他說：「這是我人生最難忘的兩場比賽之一。我在很多年前都打過一場類似的，對手是古華斯（Pablo Cuevas），當時的氣氛也是難以置信。當然，今場會是另一次的美妙經歷。我年紀大了，贏面本身也低了。」在2015年法網32強，蒙菲斯以4：6、7：6、3：6、6：4及6：3擊敗古華斯。

「最後我抽筋了！」蒙菲斯說：「我覺得自己充滿腎上腺素！我求觀眾為我吶喊，不知何故我也興奮起來。我知道會付出代價，但我一定要堅持到底。希望我今晚可以好好休息，明天專注恢復，準備好星期四的比賽。」他下圈的對手會是6號種子的魯尼（Holger Rune）。