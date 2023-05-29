法網｜烏克蘭球手拒絕握手遭觀眾喝倒采　白羅斯球手體諒對方行為

周日（28日）的法國網球公開賽女單首圈，世界排名第二的白羅斯球手莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）以6：3及6：2淘汰烏克蘭球手瑪達歌絲迪克（Marta Kostyuk）。賽後，瑪達歌絲迪克一如以往拒絕跟白羅斯球手握手，以抗議白羅斯對俄烏戰爭的態度。

法網的現場觀眾對瑪達歌絲迪克拒絕握手的舉動報以噓聲，莎巴蘭卡一度誤以為觀眾噓的是她。莎巴蘭卡體諒瑪達歌絲迪克的行為，亦習慣了對方拒與白羅斯及俄羅斯球手握手的習慣。



莎巴蘭卡淘汰瑪達歌絲迪克晉級。（路透社）

這場比賽在主場館舉行，應屆澳網冠軍莎巴蘭卡明顯技勝一籌，輕取世界排名39位的瑪達歌絲迪克，直落贏6：3及6：2。賽後，瑪達歌絲迪克無視莎巴蘭卡，直接跟裁判握手，沒有跟莎巴蘭卡握手就走開。有現場觀眾不滿瑪達歌絲迪克，向她報以噓聲，直至她步入室內。

25歲的莎巴蘭卡最初對觀眾的反應感到意外，甚至以為人們噓的是她。「我其實不太理解。」她賽後說：「因為我的意思是，大家都知烏克蘭的女球手不會跟我們握手，所以我們不覺得驚訝，但今場的觀眾可能詫異。他們看到這個畫面，認為那是對我的不尊重，所以他們就噓她。」

瑪達歌絲迪克（左）直接向裁判握手，無視莎巴蘭卡。（路透社）

莎巴蘭卡續說：「最初我以為大家在噓我，我都有點困惑，我那時的反應是『好的，我應該怎樣做？』我跟團隊溝通，先確保自己沒有理解錯。之後，我明白發生什麼事，再感謝公眾。」

有記者問莎巴蘭卡，會不會覺得瑪達歌絲迪克不尊重，對方的行為是否值得被球迷噓。莎巴蘭卡說：「我不同意，我很明白她拒絕跟我們握手的原因。若果她們跟我們握手，我想像得到烏克蘭那邊會怎樣對待她們。故此，我很明白。」

瑪達歌絲迪克與裁判握手後走開，沒有理會莎巴蘭卡。（Getty Images）

有烏克蘭記者追問，希望莎巴蘭卡能夠更明確表露對俄烏戰爭的立場，她表明反對戰爭，但沒有譴責白羅斯或俄羅斯，她解釋：「關於戰爭的情況，我說過很多次，無論是俄羅斯還是白羅斯運動員，世界上沒有人會支持戰爭。我們怎可能支持戰爭？正常人都不會支持的。」

莎巴蘭卡續說：「我們不會大聲地講一些『一加一等於二』的道理。當然，我們不會支持戰爭。如果做一些事可以影響到戰爭或者制止，我們都會去做。不過，這件事的決定權不在我們手中。」

瑪達歌絲迪克一直拒絕與白羅斯及俄羅斯球手握手。（路透社）

至於被噓的瑪達歌絲迪克則說：「今日發生的事，真的出乎我意料之外。我沒有什麼反應，人們應該要感到尷尬，但這個不是我的決定，我不知道，我沒有問題。」

有看法認為，如果白羅斯或俄羅斯球手發表對俄烏戰爭的意見，回國後可能有風險，瑪達歌絲迪克說：「我不知道其他球手害怕什麼！我回去烏克蘭，我可能隨時死於無人機或導彈。」