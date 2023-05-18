網球︱拿度因傷退出法網　預告2024年最後一年打職業賽

西班牙「泥地王」拿度（Rafael Nadal）開記者會，公布因傷退出今屆法國網球公開賽（法網）的消息，這個消息已在預期之中，出乎意料地，這位22次大滿貫冠軍得主同時指出，2024年將會是他職業生涯的最後一年，預告退役。



拿度在記者會公布退出今屆法國網球公開賽。（路透社）

36歲的拿度，為應屆法網冠軍，可惜因今年一月澳網觸傷臀部，未能趕及全面回復體能，因此會錯過今年賽事。他所得的22個大滿貫錦標，其中14個來自法網，兩者皆為紀錄。

拿度自從2005年首奪法網，每年都會參賽，即使近年不斷受傷患折磨，總會趕及法網前復出。不過這個出勤紀錄今次終於要打破，「我在澳洲引發的傷患持續未退，期間令我失去目標，出戰法網已是不可能。」今屆法網將於5月28日展開，戰至6月11日。

他希望明年強勢重返賽事，同時投下震撼彈，「我希望明年能以100％狀態回來，我相信那將會是我職業生涯最後一年。」

他表示，為全面康復須停止打網球一段時間，「我未定下復出時間，要視乎身體反應如何。如果我現在繼續打，明年應該不能出戰法網。」傷患嚴重得令拿度相當氣餒，「我不知道能否重拾最佳水平和出戰大滿貫，我會嘗試給自己機會，在生涯最後一年以最高水平作賽。」

拿度上屆克服腳部傷患，擊敗挪威新星魯特（Casper Ruud）第14度法網封王。今年初澳網次圈受傷以來，一直未再出場作賽。原先估計傷患僅需休養8星期，可是一路未有復出消息，早前錯過泥地賽季多項賽事，想不到連法網也趕不及出戰。今年3月，拿度自2005年來首次跌出世界排名前十位，目前排名第14。

拿度深愛法網，他說：「這項賽事對我如此重要，大家能夠想像有多困難。我需要為運動生涯暫停一陣子，嘗試在未來幾個月讓身體回復。我度過一些非常困難的歲月，現在是時候好好照顧身體，我受過太多傷患了……明年會發生什麼事情，我不知道……」

法網失去這個「泥地王」，實在難以想像，拿度說得洒脫，「有我，沒有我都好，法網永遠是法網……新冠軍將會誕生，我肯定賽事一定非常成功。」