法網｜祖高域就科索沃衝突為塞爾維亞發聲　賽後寫政治語句惹爭議

法國網球公開賽風波不斷，繼烏克蘭球手瑪達歌絲迪克（Marta Kostyuk）落敗後，拒絕與世界排名第二的白羅斯球手莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）握手，祖高域（Novak Djokovic，又譯：喬科維奇／德約科維奇）周一（29日）賽後在攝影機鏡頭寫下有關近日科索沃與塞爾維亞衝突的政治語句，亦引發爭議。



法網首圈，祖高域以盤數3：0輕取排名世界114的美國球手Aleksandar Kovacevic，賽後他在攝影機鏡頭寫下「科索沃是塞爾維亞的心臟，停止暴力」字句。

科索沃與塞爾維亞一直存在主權爭議，即使科索沃2008年宣布獨立，但不被塞族承認。雙方關係近日再度升溫，事緣科索沃國內塞族人口集中地茲韋錢鎮（Zvecan）4月舉行地方選舉，但因只有阿爾巴尼亞等其他族裔候選人，引發塞族杯葛，投票率不到4%，但阿裔候選人仍當選上任。塞族居民上周五阻撓新鎮長進入辦公大樓，警方施放催淚彈驅趕，北約維和部隊車隊之後抵達現場，並譴責事件「完全不可接受」。

祖高域堅持為塞爾維亞發聲，但表示無意捲入政治爭議。（Getty Images）

祖高域此舉引來不少抨擊，認為他應被判罰退賽，但據路透社報道，法網官方回應指：「大滿貫賽事沒有規定球手能說或不能說什麼，FFT（法國網球總會）不會就此發表任何聲明，以及站在任何立場。」

祖高域賽後接受訪問時堅持此舉，但又稱無意捲入政治爭議：「作為塞爾維亞人，在科索沃發生的事情讓我痛心，我們的人民被驅逐出市外。我是公眾人物，而且父親來自科索沃，我有責任向塞爾維亞表示支持。」他自知此舉飽受批評，亦不知會否被罰，但即使再來一次，他亦會做同樣的事情，「我的立場很明確，我反對任何形式的戰爭、暴力與衝突」。

史堤芬絲表示在整個職業生涯當中，一直在面對種族歧視。（Getty Images）

另外，世界排名30的史堤芬絲以3：0淘汰16號種子彼絲高娃（Karolina Pliskova）後表示，種族歧視一直存在於其職業生涯中：「從未停止過，如果有什麼改變的話，那只會是變得更糟糕。」這名30歲的美國球手表示。

法網上周宣布，將為球員提供AI軟件，球員可選擇將社交媒體連結，用以過濾反歧視及仇恨言論。史堤芬絲表示知道這個軟件，但並沒有使用，「在Instagram和其他平台上，我已經過濾了很多關鍵詞，但這無法阻止很多人用星號或是其他方式來輸入」，她又指人們可以用假帳號隨心所欲地說或做任何東西，「但這是我整個生涯都需要面對（deal）的事情，我也肯定會繼續面對它。」