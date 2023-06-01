羽毛球．泰國賽｜李卓耀反勝丹麥新星闖8強 鄧謝配連勝伍家朗止步

戰畢上周的馬來西亞大師賽後，羽毛球港隊今周轉戰泰國公開賽，男單兩將李卓耀、伍家朗與「鄧謝配」首圈同樣力戰3局攜手晉級，今日（1日）力爭打入8強。

伍家朗重遇法國巨人球手波波夫再次飲恨，李卓耀再次打足3局反勝丹麥新星約翰尼臣。近況平平的鄧俊文／謝影雪亦再過一關，8強將與另一對韓國組合爭入準決賽。



伍家朗力戰不敵法國巨人球手出局。（Getty Images／資料圖片）

伍家朗再負法國巨人球手

港隊先由伍家朗打頭陣，與身高達1.96米的法國的波波夫（Toma Junior Popov）碰頭，雙方去年在德國公開賽交手，當時伍家朗力戰3局落敗。

伍家朗首局初段戰情膠着，互有領先，技術暫停以7：11稍為落後。伍家朗休息後繼續調動對手，連取5分，一度領先14：12，可惜未能保住勝局，以17：21先輸一局。次局，戰情同樣激烈，由7：7開始，連續4度打和，伍家朗以1分領先的優勢進入休息，這名港將休息過後連取4分，一度開5分差距，惟後段被追至20：20平手，「刁時」再被失兩分，以20：22再輸一局，無緣8強。

鄧俊文／謝影雪再挫馬來西亞組合，躋身泰國公開賽8強。（資料圖片）

鄧俊文／謝影雪兩連勝晉8強

近況平平的鄧俊文／謝影雪，首圈淘汰韓國組合，今仗對馬來西亞的吳塤閥／賴潔敏，「鄧謝配」往績佔優，6次交手贏得其中5次。

這對港隊混雙組合先以11：7領先，隨後在暫停後連取4分，擴大差距，並以21：13先拔頭籌。鄧謝配在次局多次與對手交換領先，後段連取7分反超前，結果以21：17奠定勝局，直落兩局淘汰馬來西亞組合，將與韓國組合爭入4強。

李卓耀反勝丹麥新星約翰尼臣晉級泰國公開賽8強。（Getty Images／資料圖片）

李卓耀挫丹麥新星再過一關

之後輪到李卓耀出場，他的16強對手是21歲丹麥新星約翰尼臣（Magnus Johannesen）。首局約翰尼臣入局較快，以10：3拉開比數，中局更拋離至16：7，李卓耀末段狂追，一度追至17：19落後兩分，惟最終仍以18：21飲恨。



李卓耀「熱身」過後在次局發威，以5：1開局，之後一路遙遙領先，以21：9大比數分差扳平。決勝局雙方初段得分咬緊、四度平手，至中段李卓耀曾以16：11擁有5分優勢，約翰尼臣一路追平18：18。關鍵時刻經驗佔優的李卓耀連取3分致勝，以21：18連贏兩局下反勝。晉身8強的李卓耀，下輪將遇上馬來西亞23歲球手黄智勇。