羽毛球︱港隊男單教練離隊風波下　伍家朗馬來西亞大師賽旗開得勝

香港羽毛球隊成員在男子隊單打主教練黃達明突然請辭、並「轉投敵營」加入馬來西亞球手李梓嘉教練團隊風波後，出戰世界羽聯超級500賽事馬來西亞大師賽，伍家朗旗開得勝，李卓耀卻首圈出局。



距離亞運會只剩下3個月，香港羽毛球隊男子隊單打主教練黃達明突然請辭，港隊主力伍家朗到現在還沒有完全相信這個事實。在這個不利消息公布後出戰馬來西亞大師賽，伍家朗首圈32強面對代表愛爾蘭的越南裔阮日（Nhat Nguyen），力戰3局得勝。



面對22歲的阮日，伍家朗首局輕鬆以21：11獲勝，次局卻被對手以21：18扳平。決勝局經驗較豐富的伍家朗以21：13再贏一局勝出賽事。

香港羽毛球男子隊單打主教練黃達明早前突然請辭，並已加入馬來西亞球手李梓嘉團隊。

同日較早前，同樣出戰大馬大師賽的另一男單港將李卓耀，32強面對中國新星李詩灃，以18：21、15：21落敗出局。

至於混雙組合謝影雪、鄧俊文，首輪遇上世界排名第三的泰國組合，以15：21、18：21，亦在賽事32強止步，延續近期低潮。另一對混雙吳芷柔、李晉熙則不敵日本組合，首圈出局。

伍家朗表示至今仍未能相信黃達明離隊消息。（伍家朗Facebook）

出戰大馬大師賽前一天，香港羽毛球男單代表伍家朗在李梓嘉團隊公布黃達明加入成為主教練的消息後，在Facebook吐心聲，「相信不少球迷已經看到馬來西亞球員李梓嘉團隊社交媒體公佈的消息，黃達明教練將成為他的主教練，這也表示香港隊男單組目前主教練一職是空缺的。」

對於黃教練離隊，他說：「人各有志，黃教練選擇辭職然後走馬上任執教他所屬國家的球員，我們無權阻攔。」然而無奈道：「可是當他在距離亞運只剩下三個多月及奧運只剩下一年左右的這個時間點上離開我們，並加入我們其中一名主要對手的團隊，無疑是把我們放在一個很尷尬的處境上。」

黃達明離隊消息突然，伍家朗指他也是較大家早一個多星期知道有關消息，更指：「但直到現在還沒有完全相信這個事實。」現實如此，伍家朗也嘗試從好的方面出發，繼續努力爭取佳績，「不過我們也該有足夠的經驗去應對各種突發情況，香港運動員從來也不會輕易認輸放棄的，我們唯有繼續裝備自己，盡力在賽場上爭取好成績。」

25歲的李梓嘉可算是伍家朗、李卓耀等香港球手的老對手，對戰各有勝負，今年4月亞洲羽毛球錦標賽首圈，伍家朗曾在首圈擊敗被列為3號種子的李梓嘉，晉身16強。