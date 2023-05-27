林丹李宗偉出席世界羽聯名人堂儀式　老友重聚開記者會猜包剪揼

林丹及李宗偉兩位羽毛球壇傳奇，昨日（26日）在吉隆坡出席儀式，加入世界羽聯的名人堂。兩人在記者會上老友鬼鬼，回答問題時互相禮讓，猜包剪揼決定回答的先後次序，場面有趣。李宗偉更為後輩發聲，表示世界羽聯的比賽過密，「有數量而欠質素」，「運動員不是機械人」。



李宗偉（左）及林丹入選世界羽聯的名人堂。（路透社）

39歲的中國球手林丹及40歲的馬來西亞球手李宗偉，昨日出席世界羽聯的名人堂儀式。

林丹說：「過去20年，真的沒有如我們般的宿敵對抗，我們在最頂級的賽事中不斷遇上。」李宗偉也說：「我們都很想擊敗對方，激勵我們進步。我很清楚，如果我想贏一項比賽，一定要先擊敗林丹。」

還未有球手達到他們的水平？林丹表示「那很好啊，這樣大家還會記得我們」。（路透社）

林丹及李宗偉雄霸男單球壇，在兩人漫長的球手生涯中創下不少紀錄。兩人同樣在千禧年初出道，很快就達到世界級水平，至2019及2020年先後退役。李宗偉生涯贏過69項錦標，而且驚人地穩坐世界排名第一達349星期。林丹贏過66項錦標，他的大賽成績彪炳，兩奪奧運金牌，5次世錦賽封王。

林丹與李宗偉相知相鬥二十載 難忘羽壇經典「林李大戰」

李宗偉及林丹昨日在吉隆坡出席儀式。（路透社）

有記者向兩人提問：「你們在賽場那麼多年，好像沒有人能取代你們，是遊戲規則變了，還是實在沒有人能達到你們的水準？」林丹先做出手勢，示意李宗偉先答，李宗偉亦做出同樣手勢，叫林丹回答。林丹靈機一觸，化掌為拳，舉起前臂，李宗偉馬上會意，兩人便猜包剪揼決定先後。

第一回合，林丹及李宗偉一起出「包」，第二回合，兩人一起出「剪」，不分高下。到第三回合，李宗偉出「包」贏了林丹的「揼」。落敗的林丹拿起咪，開玩笑地答道：「那很好啊，這樣大家還會記得我們，對吧！」

有記者以英語提問，預測未來5到10年的羽毛球壇的變化，即時傳譯漏了「10年」的字眼，李宗偉馬上補充「5到10年」。林丹表示這個問題應該要由世界羽聯回答，李宗偉亦同意，並向世界羽聯提出問題及建議。

李宗偉認為世界羽聯的比賽太多太密集，建議未來貴精不貴多。（路透社）

「我們應該問世界羽聯想怎樣改變未來5到10年？或者改變計分？制度？增加獎金？減少巡迴賽數量？」李宗偉希望未來世界羽聯的比賽可以重質而不重量，他續說：「加大獎金，令賽事變得有質素，而非只得數量。我覺得現在羽毛球壇看重數量，有大量比賽，現在有馬來西亞賽，之後是泰國賽，過多幾星期又有新加坡、印尼……我覺得球手不是機械人，很多球手會受傷。」