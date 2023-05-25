羽毛球港隊男單教練離隊風波中奮戰　伍家朗馬來西亞大師賽兩連勝

香港羽毛球代表伍家朗出戰世界羽聯超級500賽事馬來西亞大師賽，繼首圈擊敗愛爾蘭球手晉級，16強戰再擊退印度球手辛勒斯亞，在香港羽毛球隊成員在男子隊單打主教練黃達明突然請辭、並「轉投敵營」加入馬來西亞球手李梓嘉教練團隊風波後的首項賽事，昂然晉身8強。



距離亞運會只剩下3個月，香港羽毛球隊男子隊單打主教練黃達明突然請辭，港隊主力伍家朗到現在還沒有完全相信這個事實。在這個不利消息公布後出戰馬來西亞大師賽，伍家朗首圈32強面對代表愛爾蘭的越南裔阮日（Nhat Nguyen），力戰3局得勝。



16強伍家朗面對印度球手辛勒斯亞（Lakshya Sen），不用打足3局，以21：14、21：19直落兩局取得勝利，在黃達明突然離隊後的首項賽事，昂然晉身8強。

香港羽毛球男子隊單打主教練黃達明早前突然請辭，並已加入馬來西亞球手李梓嘉團隊。

伍家朗下輪對手為目前世界排名27的中國球手翁泓陽，身處下線的他如再過一關，四強有機會遇上馬來西亞球手李梓嘉以及已轉投對方陣營的港隊男單前主教練黃達明。

另一男單港將李卓耀，混雙組合謝影雪、鄧俊文及吳芷柔、李晉熙，已悉數在首圈敗陣。

伍家朗表示至今仍未能相信黃達明離隊消息。（伍家朗Facebook）

出戰大馬大師賽前一天，香港羽毛球男單代表伍家朗在李梓嘉團隊公布黃達明加入成為主教練的消息後，在Facebook吐心聲，「相信不少球迷已經看到馬來西亞球員李梓嘉團隊社交媒體公佈的消息，黃達明教練將成為他的主教練，這也表示香港隊男單組目前主教練一職是空缺的。」

對於黃教練離隊，他說：「人各有志，黃教練選擇辭職然後走馬上任執教他所屬國家的球員，我們無權阻攔。」然而無奈道：「可是當他在距離亞運只剩下三個多月及奧運只剩下一年左右的這個時間點上離開我們，並加入我們其中一名主要對手的團隊，無疑是把我們放在一個很尷尬的處境上。」

黃達明離隊消息突然，伍家朗指他也是較大家早一個多星期知道有關消息，更指：「但直到現在還沒有完全相信這個事實。」現實如此，伍家朗也嘗試從好的方面出發，繼續努力爭取佳績，「不過我們也該有足夠的經驗去應對各種突發情況，香港運動員從來也不會輕易認輸放棄的，我們唯有繼續裝備自己，盡力在賽場上爭取好成績。」

25歲的李梓嘉可算是伍家朗、李卓耀等香港球手的老對手，對戰各有勝負，今年4月亞洲羽毛球錦標賽首圈，伍家朗曾在首圈擊敗被列為3號種子的李梓嘉，晉身16強。