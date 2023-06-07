歐協聯決賽｜莫耶斯擺脫曼聯陰霾再崛起　化身韋斯咸救世主創歷史

莫耶斯（David Moyes）曾被視為英超最具前途的少帥，昔日在愛華頓的地位如同教父，連續最長執教紀錄僅次費格遜及雲格兩大傳奇。十年前，他勇敢地接過費格遜的衣缽，以「chosen one（被選之人）」姿態接掌曼聯，結果由天堂跌入地獄。

十年韜光養晦，再兩度經歷失意，莫耶斯重新再起，今晚將帶領韋斯咸出戰歐協聯決賽，與意甲的費倫天拿爭奪冠軍。既為韋斯咸，也為自己，更為蘇格蘭領隊的榮譽，莫耶斯希望可以將獎盃由布拉格帶回英倫。



莫耶斯帶領韋斯咸抵達布拉格，準備周三晚的歐協聯決賽。（Getty Images）

歐協聯決賽

韋斯咸 對 費倫天拿 今晚深夜3時

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今晚會是韋斯咸歷史上重要的一夜。不計1999年的圖圖盃，韋斯咸上次打入歐洲賽決賽是1976年，而上次在歐洲賽捧盃更加要數到1965年。58年前，那支由卜比摩亞、靴斯組成的韋斯咸，在決賽以2：0擊敗1860慕尼黑，贏得歐洲盃賽冠軍盃。

莫耶斯今季帶領韋斯咸的聯賽成績平庸，但入到歐協聯決賽。（Getty Images）

聯賽成績不振 或靠歐協聯保帥位

在2023年，這支由莫耶斯領軍，以葛特蘇馬、迪格蘭賴斯、查洛保雲及米查利安東尼奧為主力的韋斯咸，有機會為「鐵槌幫」贏得史上第二座重要歐洲錦標。

韋斯咸今季英超的表現令人失望，他們班底不錯，增兵沒有手軟，原本期望他們可以爭一爭聯賽上游的歐洲賽資格，怎料變成護級戰，38戰得40分排14名，比之前一季的第7名可說是大倒退。更傳球會不滿聯賽成績，有意解僱莫耶斯。

不過，若果韋斯咸今仗封王，將扭轉這個球季的成敗，為莫耶斯穩住帥位。一個等候58年的歐洲賽錦標，足可彌補聯賽的失意。

60歲的莫耶斯，將第一次出戰歐洲賽決賽。（Getty Images）

韋斯咸今屆歐協聯保持不敗，分組賽6戰全勝，淘汰賽贏過真特及阿爾克馬爾。

其實，上季韋斯咸都差點入到歐洲賽決賽，他們闖入歐霸盃4強，惜兩回合以1：3不敵法蘭克福出局，無緣最後決戰。

韋斯咸上屆歐霸盃4強不敵法蘭克福。（Getty Images）

莫耶斯在賽前記者會上說：「希望去年躋身（歐霸盃）準決賽的經驗，幫到我們大概了解接下來會發生什麼事。在心理上，球員都做好準備。」

莫耶斯帶領普雷斯頓贏過英乙。（Getty Images）

年屆六旬的莫耶斯，將首次參與歐洲賽決賽。莫耶斯執教普雷斯頓出道，2002年轉執愛華頓帥印，聲名鵲起，「以蔗渣的價錢踢出燒鵝的味道」，幫助中型班的愛華頓長居中上游。

2002年，還未夠40歲的莫耶斯執掌愛華頓。（Getty Images）

期間，他個人3次贏得英格蘭聯賽年度最佳領隊，實力獲同行認可。莫耶斯帶領愛華頓4096日，成為英超史上連續執教同一球會最長時間領隊的第3位，僅次雲格及費格遜。

四十來歲在愛華頓的日子，是莫耶斯暫時最風光的歲月。

莫耶斯在2013年離開愛華頓執教曼聯。（Getty Images）

2013年，當時50歲的莫耶斯毅然離開舒適區，接掌費格遜退休後的曼聯。結果，這位「chosen one」未能駕馭班霸與球星，未完球季便下台。他之後執教皇家蘇斯達及新特蘭，同樣成績欠佳而離隊。連接失敗的經歷，令莫耶斯陷入生涯低潮。

莫耶斯執教曼聯期間，被球迷稱為「chosen one」。（Getty Images）

被改花名Moyesiah

2017年底，深陷降班危機的韋斯咸邀請莫耶斯短暫執教半季救亡，成功逃出生天。2019年底，韋斯咸再遇降班危機，莫耶斯又一次走馬上任，拯救球隊，長期執教至今。

兩次挽救韋斯咸於危難之中，莫耶斯那時起多了一個花名叫「莫賽亞（Moyesiah）」。這個花名來自球迷惡搞，結合了莫耶斯的姓氏（Moyes）與彌賽亞（Messiah），讚賞他是球隊的救世主。「莫賽亞」今年聯賽功力下降，但在歐洲賽仍有神助。

或者有種領隊，可以賦予中型班翱翔天際的翅膀，但承受不起班霸豪門之沉重。

莫耶斯成為韋斯咸的救世主。（網上圖片）

莫耶斯說：「如果你告訴任何人，我們在英超試過排第6及第7，入到一次歐洲賽準決賽，之後再入歐洲賽決賽，我覺得大家都會說『這不是真的』！我們希望繼續努力，保持成長。」

經歷過成功與失意，莫耶斯走到花甲之年，面對執教生涯又一個重要的時刻。歐協聯冠軍，很可能會是他領隊生涯最重要的錦標。他之前只為普雷斯頓奪得過低組別聯賽冠軍，執教曼聯時僅贏過社區盾。

莫耶斯在2013年執教曼聯時贏過社區盾。（Getty Images）

他背負的不只是個人榮辱，還有蘇格蘭以至英國領隊界的光榮。已經有一段長時間，未有蘇格蘭領隊在歐洲揚威。

歷史上，只有約翰史甸（Jock Stein）、畢士比（Matt Busby）、威利華度（Willie Waddell）、辛奇利（Bill Shankly）、格拉咸（George Graham）及費格遜（Alex Ferguson）6位蘇格蘭主帥贏過歐洲賽冠軍。莫耶斯可能會是下一位。

莫耶斯能否像前輩費格遜那樣揚威歐洲賽？（Getty Images）

在格拉斯哥出世的莫耶斯說：「我的家鄉是蘇格蘭，那裏是我成長的地方。你剛才提及的名字，全都是在不同年代名震歐洲球壇的人物，那些蘇格蘭有一批頂級的領隊在最高水平的聯賽及歐洲賽中競爭。」

他續說：「費格遜應該是最近贏過歐洲賽冠軍的蘇格蘭及英國領隊。如果我的名字可以跟這班人並提並論，會是一大鼓舞。明顯地，他們大多是球壇中的偉大人物，不只有功於他們的球會，聲名遠播全球。」

歐協聯決賽會是莫耶斯執教生涯最重要的一戰嗎？「我面對過很多重要的比賽了，這會是另一場，我期待比賽的來臨。」