英超｜水晶宮與韋斯咸合演入球騷　票務問題押後15分鐘開賽

英超周六頭場上演倫敦打吡，因為票務問題，今仗比原定開賽押後15分鐘。即使水晶宮角球先失守，其後上半場連入3球反超前，但韋斯咸未有放棄，最終水晶宮以4：3力克對手，全取3分。



水晶宮主場對韋斯咸的倫敦打吡，亦是護級大戰。臨近開賽，修靴斯公園球場不乏空位，而球場外亦排起長長的人龍，原來是水晶宮主場的票務問題所致，水晶宮隨後公布球賽押後15分鐘。

水晶宮由老帥鶴臣回歸擔任看守領隊，球隊表現立即反彈，取得4場不敗，直至上輪才兩球淨負狼隊，不敗走勢斷纜，當時韋費特沙夏一直受傷，如今傷癒復出，對水晶宮的攻力甚有幫助。

鶴臣領軍的水晶宮繼續強勢。（路透社）

力爭搶分的韋斯咸，開賽早段一次角球攻勢，水晶宮球員頭槌頂出不遠，蘇錫克近門補中，開賽9分鐘先開紀錄。失守彷彿叫醒了水晶宮，米高奧利斯交出直線剛好撕破「鎚仔幫」防線，佐敦阿休入楔射近柱破網，15分鐘追成平手。

蘇錫克是今仗韋斯咸的主角，僅半場既有入球﹑助攻，都有失誤。（路透社）

水晶宮右路攻勢，同樣來自奧利斯的傳送，遠柱接應的韋費特沙夏起腳，即使有些少「撻Q」依然入網，短短5分鐘反超前。韋斯咸的入球功臣蘇錫克後場一次失誤，遭舒洛比拍甩，再單刀射破法比安斯基的「大細龍門」，30分鐘反超前至3：1。

韋斯咸的角球攻勢繼續有威脅，蘇錫克接應頭槌二傳，遠柱無人看管的安東尼奧近門一頂，35分鐘追成較接近的2：3，兩軍保持相同比數返回更衣室。

傷癒復出的韋費特沙夏立即有入球。（路透社）

換邊後，水晶宮的伊斯博得阿古特禁區犯規，VAR認定是犯規，球證直指12碼點，伊斯親自操刀，法比安斯基撲錯路，66分鐘射成4：2。正當以為大局已定時，韋斯咸的角球戰術又奏效，蘇錫克前柱頭槌二傳，安東尼奧與阿古特齊齊衝頂，早前輸12碼的阿古特建功，韋斯咸依然存有一線生機。

伊斯博得12碼再親自操刀，為水晶宮奠定勝局。（Getty Images）

兩軍合演入球騷，結果水晶宮以4：3力克韋斯咸，全取3分，暫時升上聯賽第11位，更重要的是，取得稱為護級安全線的40分；韋斯咸繼續以34分排第15位，與降班區域保持5分差距。

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