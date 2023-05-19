歐協聯｜韋斯咸隔47年晉歐洲賽決賽　家屬遭球迷襲擊球迷挺身相護

韋斯咸在歐協聯4強次回合，作客以1：0擊敗荷甲球隊阿爾克馬爾，總比數3：1晉級決賽，是「槌仔幫」47年來首度打入歐洲賽決賽。

不過韋斯咸球員興奮慶祝短短一會，便要為家人的安全上演一場肉搏戰，幸好看台上出現極為勇敢的英雄。



韋斯咸首回合以2：1領先阿爾克馬爾，周五凌晨在次回合來到荷蘭作客，阿爾克馬爾球迷已準備好「招呼」對手，賽前已燃起煙霧彈等，氣勢極盛。

不過比賽還是由韋斯咸笑到最後——全場結束前的補時階段，柏保路科奴斯（Pablo Fornals）射地波入網，為韋斯咸鎖定1：0勝局，總比數3：1淘汰對手，是韋斯咸近47年來首度打入決賽，將會在6月7日於布拉格舉行的決賽，與意甲球隊費倫天拿爭冠。韋斯咸上下無論是球員或是領隊莫耶斯，賽後都欣喜若狂地慶祝，而阿爾克馬爾的球迷當然不是味兒。

韋斯咸打入歐協聯決賽，球員無不興奮慶祝。（Getty Images）

意想不到的是，一個區的阿爾黑馬爾球迷竟然聯手拆毁高高的圍欄，數十人一同衝向韋斯咸球迷家屬所在的區域，英國傳媒報道指，莫耶斯的85歲父親也在其中；同時間，韋斯咸球員意識到不妙，有數人立刻翻過廣告板想要阻止，但被主場保安欄住。從網上影片可見，賓華馬、米查利安東尼奧和盧卡斯柏基達都跳過廣告板，當中柏基達更一度加入戰團，與滋事份子肉搏。

球員們很快便被制止，而看台上也有人見義勇為，從網上流傳的影片可見，最引人注目的是一位穿黑色外套、體型龐大的男子，堵在登上家屬看台區的樓梯上，與迎面衝來的數十名黑衣球迷搏鬥，過程中他不斷揮拳，一度擊退數人。

而另一名穿綠色外套的球迷，也與「敵軍」奮力抗衡，過程中有一名似乎是韋斯咸陣營的男子被拉下樓梯，遭到阿爾克馬爾球迷圍毆。毆鬥持續一會，兩人竟然擊退了阿爾克馬爾球迷，對方悻悻然離開，防暴警察未幾也介入，在混亂持續十分鐘後終告平息。

兩名韋斯咸球迷擊退阿爾克馬克球迷：

黑色外套的男子身份暫未知曉，但綠衣外套那人，原來是有名的韋斯咸球迷「Knollsy」，他在2021年健康狀況不佳時，曾獲迪格蘭賴斯拍片鼓勵，他曾透露那是他最終能康復的主因，而在這場賽事的驚險時刻，回復健康的他也挺身保護看台上的球員家屬。

其友人Freddie Bonfanti在Twitter分享了Knollsy衣服被扯爛、滿臉瘀傷的照片，指他是個「傳奇」，並講述當時情況：「我們本來坐在泰路基拿（韋斯咸後衛）的女友後面，Knollsy很憂心她的安全，所以就走到了樓梯頂，抵檔住阿爾克馬爾的球員。」他續指，Knollsy是個「很可愛的人，做了他當時覺得應該要做的事，他阻止了那些球迷。」

帖文引來熱烈迴響，不少人留言指希望下次能在韋斯咸主場請Knollsy喝啤酒，也有人稱：「我不支持暴力，但遇襲的時候就要保護自己，真的是傳奇。」

莫耶斯則坦言：「球員們都十分生氣，我無法解釋為什麼會發生這種事，球員們參與了（混亂）是因為那個是球隊家屬所坐的區域，他們的家人和朋友都在其中，所以球員們才有這種反應，而且肯定不是韋斯咸球迷惹禍在先。」

韋斯咸主帥莫耶斯（右）指球員們都非常生氣。（Getty Images）

對於一度加入戰團的球員或會面臨賽會處分，莫耶斯直言：「要待塵埃落定才知道會發生什麼事，但最大的問題，那是球員們親友的所在位置呀，這就是問題的根源，很多球員都很生氣，因為他們無法得知自己的親友是否平安。我們要好好向官員們查問一下到底為什麼會這樣，我只能說，球員會捲入事件，是因為那是家屬區。」

而阿爾克馬爾主帥柏素贊臣坦承「羞恥」：「這種事在我們的主場發生，我覺得很羞恥，這事不應發生的，（球迷）應該要控制情緒。球員們擔憂是因為家人在看台上，我無法想像他們的感受。」《The Athletic》報道，歐洲足協很大機會就事件展開調查。