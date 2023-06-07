桌球假波案｜梁文博操縱賽果細節曝光　有作弊球手收不到報酬

就10名中國桌球手的「假波案」判決，世界職業桌球聯會（WPBSA）的紀律委員會發表了一份長達58頁的調查報告。報告直斥36歲的梁文博行為特別可恥，向年輕球手施壓，毫不猶疑地判他終身停賽。

報告披露多宗與梁文博相關的案件，他游說多位中國球手操縱賽果，包括以5萬人民幣威逼利誘常冰玉打假波，但常冰玉從沒有收到這筆錢。他還威脅常冰玉刪除手機短訊，並要求他拒絕與WPBSA的調查合作。



36歲的梁文博世界排名最高排過第11位，現排72位。（Getty Images）

紀律委員會的報告認為，梁文博以下行為觸犯規例：

1. 在2022年7月24日到9月28日期間，直接操縱或參與操縱5場桌球比賽。



2. 在2022年7月24日到12月13日期間，招攬、誘導、引誘、勸說、鼓勵及協助其他球手操縱9場桌球比賽。



3. 在2019年9月1日到2022年12月31日期間，他違反守則下注桌球比賽。



4. 作出腐敗行為，威脅另一名球手，要求他刪除手機內的訊息。



5. 威脅另一名球手，嘗試游說對方不要協助WPBSA的調查。



6. 在2022年9月1日或之後，他得悉WPBSA展開調查時，試圖掩飾參與操縱球賽的行為，刪除手機內的訊息，並要求其他球手也這樣做。



7. 沒有參與WPBSA的調查，沒有出席問話，未有提供WPBSA要求的資料。



根據其他球手的供詞及證據，報告列出多宗涉及梁文博的假波事件。他的角色類似幕後主腦，向多位中國球手開出報酬，游說對方打假波。

紀律委員會的報告痛斥梁文博可恥。（Getty Images）

桌球假波案｜10位中國球手涉賭波操控賽果 梁文博被重罰終身停賽

李行及陳子凡合謀在2022年7月24日歐洲大師賽外圍賽打假波，那場由陳子凡對艾朗希爾（Aaron Hill）。兩人在協議稱，陳子凡會收到大約5000或6000鎊，或相約等值人民幣報酬。李行在兩人的短訊交流中聲稱，這筆錢來自梁文博。這次打假波的計劃在賽前一日取消。

李行及陳子凡還承認，合謀在2022年8月9日英國公開賽外圍賽打假波，那場由陳子凡對勒查活（Mink Nutcharut），陳子凡故意輸掉其中一局。李行賽前兩日接觸陳子凡，以梁文博名義開出5000鎊或6000鎊作為打假波的報酬。由於梁文博被調查，陳子凡沒有收到這筆款項。李行承認，他在這場假波中收到1萬元人民幣，梁文博有參與其中。

梁文博被指涉及多宗假波事件，利誘多位中國球手打假波。（Getty Images）

李行是今次案件中另一位被罰終身停賽的球手。他被部分被告年長10歲，被視為他們的大哥哥。年輕球手會向他尋求指引及意見，尤其那些剛到英國的球手。李行擁有投注戶口，會幫助年輕球手下注，包括桌球比賽。基本上，圈內的中國桌球手想賭波下注，甚或者想打假波，就可以去找李行。至於陳子凡就被罰停賽5年。

趙劍波承認在2022年8月26日北愛爾蘭公開賽外圍賽對艾朗希爾（Aaron Hill）打假波。賽前5到10日，梁文博接觸趙劍波，開出4000鎊打假波酬金，要求趙劍波在比賽中不能贏多過兩局，賽後梁文博透過朋友給他現金。最後，這次打假波得3萬鎊利潤，梁文博的朋友收到9000鎊，梁文博得5000鎊，李行得5000鎊，魯寧得3000鎊，趙劍波得8000鎊。

魯寧被罰停賽5年零4個月，趙劍波則被禁2年4個月。

白朗寧承認在2022年9月22日英國公開賽對趙心童的比賽中打假波，事前同意梁文博開出的條件，事成後會獲得6萬人民幣報酬，梁文博更加在賽前預付3萬人民幣給他。不過，賽前李行擔憂不尋常的下注會引起懷疑，要求白朗寧取消計劃。白朗寧同意，並將錢還給梁文博。白朗寧被罰停賽2年8個月。

常冰玉被罰停賽兩年。（微博）

常冰玉承認在2022年9月28日英國公開賽對占美鍾斯（Jamie Jones）打假波，他表示梁博文在比賽當日早上聯絡他，問他有沒有興趣打假波。他懼怕梁文博，亦擔心不服從會有後果，所以打假波，按計劃以1：4輸波。梁文博向他開出5萬人民幣的報酬，但他從未收過這筆款項。同年12月，常冰玉在微博公開這件事的細節，表示遭梁文博威脅打假波，梁文博稱投注了一大筆錢，要求他對占美鍾斯以1：4落敗。後來，常冰玉刪除了相關帖文。

當梁文博得悉WPBSA展開調查，他威脅常冰玉刪除短訊，並叫後者在問話中否認打假波。常冰玉以外，梁文博亦要求白朗寧刪除短訊。在這次假波案中，常冰玉被罰停賽2年。

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曹宇鵬（圖）拒絕梁文博打假波的要求。（Getty Images）

紀律委員會的報告表示，中國球手曹宇鵬在2022年曾兩度被梁文博游說打假波，但他拒絕。曹宇鵬稱梁文博第一次透過WhatsApp聯絡他，問他有沒有興趣打假波，要求他在指定比賽輸3局，准許他贏波。曹宇鵬拒絕，並叫梁文博以後不要再叫他打假波。

幾個月後，在一場比賽前的早上，曹宇鵬又收到梁文博邀請打假波的訊息。曹宇鵬太太本身知悉上次的事，見到梁文博又發短訊來，非常憤怒，將訊息刪除，並叫梁文博不准再就打假波接觸他們。

另一位中國球手徐思作供稱，梁文博透過WhatsApp邀請他打假波，要求他在指定比賽以某個局數差距輸波，並向他開出5萬人民幣報酬，徐思拒絕。

紀律委員會的報告表示對梁文博的行為感到特別可恥（particularly disgraceful），他以資深職業球手的身分，向多位中國球手施壓，其中很多都是年輕球手，容易受人影響。他對常冰玉的威脅行為，要求對方拒絕與WPBSA合作，更證明要向他處以最高的判罰。紀律委員會更表示，毫不猶疑地判梁文博終身停賽。