桌球假波案｜10人被重罰前列球手只餘丁俊暉　獲大讚：出淤泥不染

撰文：高詩琦
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10名中國桌球手因涉假波及賭波，遭世界職業桌球聯會（WPBSA）懲處，中國世界排名最高的趙心童（最高排第6、目前排11）也被停賽1年8個月，令許多內地網民紛紛感嘆近年中國桌球正在進步之時，卻發生這種人禍；而名將丁俊暉，則獲奉為清泉。

趙心童在捲入案件之時世界排名第9位，他的排名最高曾達到第6位，既年輕又有天份，連「火箭」奧蘇利雲都坦言將趙視如己出，內地球迷也將他視為丁俊輝的接班人。

判罰結果出爐後，世界排名較前的中國球手包括趙心童（11位）、顏丙濤（23位）、魯寧（65位）都被重罰，當中趙心童實際遭停賽1年8個月，顏丙濤則在配合和認罪後，減刑至停賽5年，直至2027年12月11日；魯寧在配合和認罪後，減至5年零4個月，直至2028年4月6日。趙心童或許尚有復出的機會，顏丙濤和魯寧則基本上是已結束生涯。

趙心童是現時世界排名最高的中國球手。（Getty Images）

在趙心童遭停賽後，中國世界排名前20位的球手只餘下目前排名17的丁俊輝，36歲的他今年3月在六個紅球世界錦標賽奪冠，自2019年12月奪得全英錦標賽冠軍後，再一次贏得職業賽冠軍，結束自己長達39個月的冠軍荒。

不少內地網民在為因涉假波及涉賭而被罰的球手嘆息的同時，也稱讚丁俊輝：「由衷讚嘆丁俊暉，出淤泥而不染，同流而不合污」、「實在是太丟人了……側面反映出小丁的自律和強大！」、「每每想起丁俊暉因輸球而哭泣的臉龐，就越覺得他愛這個職業，他很牛逼！」。

丁俊暉獲網民大讚「出淤泥而不染」。（資料圖片／Getty Images）
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