桌球假波案｜10位中國球手涉賭波操控賽果　梁文博被重罰終身停賽

中國桌球手梁文博涉賭波及操控賽果，被世界職業桌球聯會重罰終身停賽。



世界職業桌球聯會（WPBSA）昨日（6日）發聲明，獨立紀律委員會完成「假波案」的調查，公布對10位涉案中國球手的處罰，其中梁文博及李行兩人遭重罰終身停賽，並要支付4.3萬鎊費用。其餘8位球手就被罰停賽20個月至5年4個月。

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他們被指控賭波及操控賽果。10位球手可以在6月20日前提出上訴。

以下為10位涉案球手的判罰：

1. 梁文博被罰終身不得參加桌球比賽，並支付4.3萬鎊費用。

2. 李行被罰終身不得參加桌球比賽，並支付4.3萬鎊費用。

3. 魯寧被罰停賽8年，考慮到他在初期認罪後，減至5年零4個月，直至2028年4月6日，並支付7500鎊費用。

4. 顏丙濤被罰停賽7年6個月，考慮到他在初期認罪後，減為5年，直至2027年12月11日，並支付7500鎊費用。

5. 趙心童被罰停賽2年6個月，考慮到他在初期認罪後，減為1年8個月，直至2024年9月1日，並支付7500鎊費用。

6. 趙劍波被判禁賽3年6個月，考慮到他在初期認罪後，減為2年4個月，直至2025年4月7日，並支付7500鎊費用。

7. 常冰玉被罰停賽3年，考慮到他在初期認罪後，減為2年，直至2024年12月7日，並支付7500鎊費用。

8. 白朗寧被罰停賽4年，考慮到他在初期認罪後，減為2年8個月，直至2025年8月6日，並支付7500鎊費用。

9. 陳子凡被罰停賽7年6個月，考慮到他在初期認罪後，減為5年，直至2027年12月20日，並支付7500鎊費用。

10. 張健康被罰停賽4年5個月，考慮到他在初期認罪後，減為2年11個月，直至2025年12月1日，並支付7500鎊費用。