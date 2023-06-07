桌球假波案｜顏丙濤認16歲首次打假波　兩球手有意對吳安儀時造假

震驚桌球壇的「假波案」公布調查及判罰結果，23歲中國球手顏丙濤承認4次打假波，其中第一次追溯到他16歲的時候。顏丙濤被罰停賽5年。

在世界職業桌球聯會（WPBSA）紀律調查委員會的58頁報告中，顏丙濤作供時提及兩場對香港球手吳安儀及李俊威的比賽。他聲稱有人要求他在這兩場比賽打假波，最終顏丙濤在這兩場大勝「派蛋」。



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顏丙濤被罰停賽5年。（Getty Images）

「梁文博友人」叫顏丙濤對吳安儀打假波

顏丙濤的證供提及一場在2021年11月25日英國錦標賽對香港球手吳安儀的比賽，他表示收到匿名電話，對方聲稱是梁文博的朋友，要求他打假波。顏丙濤稱不認識對方，從未沒有見那位梁文博朋友。紀律委員會表示這番話證據薄弱，未能證實梁文博涉及這一單假波案。

有一位聲稱是梁文博朋友的人打電話給顏丙濤，叫他對吳安儀時打假波。雖然報告將「Yee」打為「Lee」，但從賽事及日期資料，相信所指的是吳安儀。（網上截圖）

雖然紀律委員會的報告將吳安儀的英文名打錯為「Ng On Lee」，但翻查賽事日期及紀錄，相信正是當年英國錦標賽首圈，顏丙濤以局數6：0橫掃吳安儀晉級的比賽。

有人要求顏丙濤對吳安儀（圖）時打假波。（吳安儀Instagram截圖）

顏丙濤聲稱拒絕對李俊威打假波

顏丙濤還提及另一場對香港球手的比賽，在2022年9月28日英國公開賽首圈對李俊威（Andy Lee）前，李行要求他打假波，而他拒絕。

顏丙濤聲稱，拒絕李行要求，沒有在對李俊威時打假波。（網上截圖）

李行則表示是顏丙濤主動聯絡他，兩人有討論過如何造假，讓顏丙濤控制賽果以局數4：2勝出。李行在問話中聲稱，他們未能按計劃打假波，因為負責下注的李行那時候都要打比賽。最後，這場顏丙濤以4：0大勝李俊威晉級。

顏丙濤聲稱拒絕對李俊威（圖）時打假波，李行則表示因為投注問題而令這場假波告吹。（Twitter截圖）

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在2022年9月29日英國公開賽次圈，顏丙濤對佐敦布朗（Jordan Brown），包括外圍賽，這仗是他在英國公開賽的第3場比賽。顏丙濤的證供表示李行在這項賽事期間重複游說他，而今仗前更告訴他在這場比賽下了重注。

顏丙濤稱，李行說服他就算故意不敵佐敦布朗都很安全的，加上兩人關係密切，考慮到在中國文化當中，多次拒絕好朋友的要求是一種無禮的行為，所以顏丙濤決定打假波。

顏丙濤證供表示，若重複拒絕好朋友，在中國文化中屬於無禮的行為。（網上截圖）

李行的證供則是另一版本，聲稱是顏丙濤主動接近他，希望打假波。李行聲稱，顏丙濤的金錢皆由妻子保管，所以他很需要錢，李行嘗試勸阻不果，只好不情願地為他下注。顏丙濤否認李行的說法。

紀律委員會的報告表示，23歲的顏丙濤承認在4場比賽中打假波，其中一場發生於2016年8月29日，他在德國的保羅亨特經典賽面對戴爾（Dominic Dale），以1：4落敗；當時顏丙濤只有16歲。

顏丙濤涉及4場假波。（Getty Images）

他還承認在2022年3月3日在威爾斯公開賽對華頓（Ricky Walden）、2022年3月11日在土耳其大師賽對拉斯（Oliver Lines）以及2022年9月29日英國公開賽對佐敦布朗打假波。

顏丙濤承認4場比賽打假波，加上在2019年9月1日到2022年12月31日期間違反守則投注桌球比賽，被判停賽7年半。考慮他配合調查及認罪，扣減刑期到5年，至2027年12月11日。

顏丙濤現時世界排名23位，為排名第3高的中國球手，僅次趙心童及丁俊暉。顏丙濤的最高世界排名是第10位，他的代表作是20/21球季贏得桌球大師賽冠軍，首次參加大師賽即封王。

27歲的陳子凡涉及3場假波，包括一場對吳安儀。（Twitter）

陳子凡計劃對吳安儀打假波

另一位中國球手陳子凡被指控在3場比賽打假波，當中一場是2022年8月23日在北愛爾蘭公開賽外圍賽對香港球手吳安儀。陳子凡承認有計劃在這場比賽打假波，但最後沒有實行。

27歲的陳子凡的證供承認，與李行同意在這場比賽打假波，但沒有實行。紀律委員會的報告披露陳子凡與李行在比賽當日早上的短訊內容，李行告訴陳子凡：「凡凡，你的盤口未開……當你領先3：0後讓她贏一局。我不知道我們能否下注，因為我們不會被通知。如果下到注的話我們就會下。如果沒有3：0的領先就忘記了吧，可以嗎？看看我們可以賭到幾多，再分到一點……」陳子凡回覆「OK」，再在個多小時後，陳子凡發短訊給李行：「我們忘記這次吧，我會公平比賽，或者下次吧。」

陳子凡承認曾計畫對吳安儀時打假波，但他聲稱最後沒有執行。（網上截圖）

當日，這場比賽陳子凡以83：28、112：7及74：1領先3：0。在第4局，吳安儀以57：54追近至1：3。陳子凡在第5局贏67：66，以4：1勝出。

調查報告稱，陳子凡在3場涉嫌假波中，只承認一場有造假，另外兩場有計劃但沒有實行。紀律委員會認同WPBSA所言，沒有實行並非減刑理由，但都不會忽略這個考慮因素。陳子凡被罰停賽7年半，考慮到他配合調查及認罪，減至5年。