三冠王曼城係咪英超史上最強？　盤點英超不同時代八大屈機勁旅

曼城在歐聯決賽以1：0擊敗國際米蘭，成為英超史上第二支三冠王球隊。這支由哥迪奧拿潛心打造7年的無敵曼城，會不會是英超史上最強的球隊？一起檢閱幾支歷史上曾經稱霸英超勁旅，看看哪一支最得你的歡心？



98/99球季的曼聯。（Getty Images）

98/99曼聯

英超冠軍成績：79分（22勝13和3負；入球80、失球37、得失球+43）

其他錦標：歐聯、足總盃

領隊：費格遜

主力陣容：舒米高//加利尼維利、朗尼莊臣、史譚、艾雲//碧咸、堅尼、史高斯、傑斯//高爾、約基

簡評：以青訓的92班為骨幹，曼聯在98/99球季成為英超史上首支三冠王，在各條戰線的優勢不算很大，贏得驚險。隨後99/00球季，曼聯以91分再贏英超，憑18分龐大優勢封王，至今仍是英超史上領先優勢第2多的冠軍。

03/04球季的阿仙奴。（Getty Images）

03/04阿仙奴

英超冠軍成績：90分（26勝12和0負；入球73、失球26、得失球+47）

其他錦標：/

領隊：雲格

主力陣容：列文//羅倫、蘇甘保、高路托尼、艾殊利高爾//龍格保、韋拉、基拔圖施華、皮利斯//亨利、伯金

簡評：這支阿仙奴永留英超史冊，他們仍然是唯一一支以不敗成績完成英超球季的球隊，以11分優勢封王，進攻水銀瀉地，後防有蘇甘保一夫當關。阿仙奴的「左路走廊」享負盛名，由艾殊利高爾、皮利斯及亨利組成的左路無堅不摧。

04/05球季的車路士。（Getty Images）

04/05車路士

英超冠軍成績：95分（29勝8和1負；入球72、失球15、得失球+57）

其他錦標：聯賽盃

領隊：摩連奴

主力陣容：施治//保羅費拉拿、卡維奴、泰利、加拿斯//馬基列尼、堤亞高文迪斯、林柏特//洛賓、杜奧巴、杜夫

簡評：摩連奴的車路士震撼英超，築起鋼鐵防守，季初別說要贏車路士，就連射破施治的十指關都困難重重。車路士全季僅失15球，這個防守紀錄維持至今。洛賓及杜夫兩位左腳仔雙翼齊飛，杜奧巴衝鋒陷陣，配合林柏特後上入楔。

07/08球季的曼聯。（Getty Images）

07/08曼聯

英超冠軍成績：87分（27勝6和5負；入球80、失球22、得失球+58）

其他錦標：歐聯、社區盾

領隊：費格遜

主力陣容：雲達沙//布朗、里奧費迪南、尼曼查維迪、艾拉//卡域克、史高斯、傑斯//泰維斯、朗尼、C朗拿度

簡評：曼聯這一年稱霸英超及歐聯，C朗進化成入球機器，奪得當年的金球獎及世界足球先生。這支曼聯擁有「李雲迪（里奧、雲達沙及維迪）」鐵三角，防守穩固，雖然中場實力稍遜，但前線3位鋒將非常銳利，快攻聞風喪膽。

16/17球季的車路士。（Getty Images）

16/17車路士

英超冠軍成績：93分（30勝3和5負；入球85、失球33、得失球+52）

其他錦標：/

領隊：干地

主力陣容：泰拔高圖爾斯//大衛雷斯、加利卡希爾、艾斯派古達//域陀摩西斯、尼高路簡迪、尼曼查馬迪、馬高斯阿朗素//柏度洛迪古斯、迪亞高哥斯達、夏薩特

簡評：干地將車路士成功改造為一支3-4-3陣式的球隊，雄霸英超，自第12周登上榜首後，便一直坐到季尾，以93分的高分贏得冠軍。簡迪與馬迪橫掃中場，「夏世三」夏薩特為核心，配合大勇的哥斯達，這支車路士攻守平衡。

17/18球季的曼城。（Getty Images）

17/18曼城

英超冠軍成績：100分（32勝4和2負；入球106、失球27、得失球+79）

其他錦標：聯賽盃

領隊：哥迪奧拿

主力陣容：艾達臣摩拉斯//基爾獲加、高柏尼、奧達文迪、戴爾夫//大衛施華、費蘭甸奴、奇雲迪布尼//利萊辛尼、阿古路、史達寧

簡評：這支可說是哥迪奧拿打造的第一代曼城，屈機程度不弱於今季的，他們由第5周起上榜首，由頭帶到尾，破紀錄100分封王，領先次席曼聯19分，成為史上優勢最大的英超冠軍。高柏尼指揮後防，費蘭甸奴掃蕩中場，大衛施華及迪布尼雙核驅動，加上一代射手阿古路攻堅。

19/20球季的利物浦。（Getty Images）

19/20利物浦

英超冠軍成績：99分（32勝3和3負；得球85、失球33、得失球+52）

其他錦標：歐超盃、世冠盃

領隊：高普

主力陣容：艾利臣比加//阿歷山大阿諾特、華基爾雲迪積克、祖高美斯、安德魯羅拔臣//佐敦軒達臣、法賓奴、韋拿杜姆//穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴、沙迪奧文尼

簡評：挾歐聯冠軍之勢，利物浦在疫情令聯賽暫停前無人能阻，29戰27膀1和1負取得驚人的82分，拋離曼城25分之多。儘管聯賽重開後稍為下滑，但提早7輪封王，成為英超史上最早鎖定冠軍的球隊，最後以18分優勢完成球季。阿諾特及羅拔臣雙閘齊飛，「埃及文明」的三叉戟所向無敵。

22/23球季的曼城。（Getty Images）

22/23曼城

英超冠軍成績：89分（28勝5和5負；入球94、失球33、得失球+61）

其他錦標：足總盃、歐聯

領隊：哥迪奧拿

主力陣容：艾達臣摩拉斯//基爾獲加、魯賓戴亞斯、尼敦阿基//洛迪卡斯簡迪、史東斯、根度簡、奇雲迪布尼//貝拿度施華、艾寧夏蘭特、基亞利殊

簡評：這支哥迪奧拿第二代心血結晶，表現穩步上揚，季尾力壓自爆的阿仙奴，提早3輪捧英超冠軍。雖然聯賽的統治力不如100分球季，但他們多線作戰到最後。夏蘭特的加盟，令曼城如虎添翼，極致傳控加上頂級攻城槌，擊敗英倫與歐陸群雄，成為英超史上第二支三冠王。