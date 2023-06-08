美斯證實有意加盟國際邁亞密　刺激門票價格急升1034%

阿根廷球星美斯（Lionel Messi，又譯梅西）以自由身離開法甲冠軍巴黎聖日耳門（Paris St Germain）後，他的去向成為焦點，雖然有消息指母會巴塞羅那有意向他招手，但他在週三（7日）接受西班牙傳媒訪問時表示，他會轉戰美職聯（MLS），加盟由碧咸（David Beckham）做班主的國際邁亞密（Inter Miami）。



美斯接受西班牙《世界體育報》（Mundo Deportivo）及《體育報》訪問時，稱自己決定到邁亞密，但同時沒有排除重返巴塞的可能，如果返回東家不成，就希望離開歐洲，遠離焦點，並會更關心家庭。

「我已作出決定，將會離開歐洲，並加盟（國際）邁亞密，我的確收到不少歐洲球會的邀約，但除了巴塞隆拿外，我不會加盟其他歐洲球會。當我贏得世界盃後，又不能返回巴塞，現時是時候去美職聯，以另一種方式享受足球及生活。」

巴塞其後發聲明，稱美斯的父親Jorge及經理人已經知會有關決定，會長拿樸達（Joan Laporta）理解及尊重美斯希望到較少要求的聯賽角逐決定，進一步遠離焦點及近年對他的壓力。

假如美斯轉戰MLS，將會是他自13歲加入巴塞學堂之後，首次到歐洲以外地區搵食。他表示，為阿根廷贏得世界盃，以及無法重返巴塞，自己是時候到美職聯以另一方式體會足球，享受每日生活。

現年35歲的美斯強調，他仍會背負相同責任及爭勝的慾望，希望做到最好，但會更加心安理得。

目前MLS尚未證實美斯到美國搵食的消息，不過國際邁亞密的社交平台就上載一段暗示美斯加盟的片段。曾經代表美國出戰三屆世界盃、現任足球節目主持Eric Wynalda認為，美斯是當今世上最熟悉的臉孔，亦是最偉大的球星，因此他的加盟不但令聯賽成為焦點，同時為大家提供見識對方如何偉大的機會。

預計美斯最快在7月21日主場對墨西哥球隊藍十字（Cruz Azul）的賽事首度為國際邁亞密披甲，該場賽事的門票隨即成為球迷爭奪對象，根據TickPick的數據顯示，每張門票價格由6日的29美元（約227港元），急升至7日的329美元（約2579港元），升幅達1,034%，認真誇張。

美斯在PSG的最後一戰帶着三個兒子一起現身。（Getty Images）

路透社日前引述消息人士報道，美斯希望加盟最終可以獲得球會擁有權的球會，就像碧咸在2007年離開皇家馬德里，轉投洛杉磯銀河（LA Galaxy）一樣，當時的協議內容包括容許他以折扣價入主球會。

而在美斯表明希望到美國踢波後，國際邁亞密的社交平台在10分鐘之內新增100萬名追隨者，可見他的吸引力。不過球會在今季聯賽表現不濟，目前16戰只有15分，在29隊中排27，日前領隊、曼聯「七小福」之一的菲臘尼維利（Phil Neville）被辭退，美斯能否為球隊扭轉乾坤，爭取殺入季後賽機會，肯定成為不少球迷的留意對象。

超級豪華的2023年夏天自由身球員陣容：（點圖放大）