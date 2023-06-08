美斯為何無法重返巴塞　雙方有意但未能成事又是這原因︱足球轉會

美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）加盟邁亞密國際似乎成事，球迷終於不用再每天都被各種傳得沸沸揚揚的新聞搞得暈頭轉向。

拒絕來自沙特球會希拉爾（Al-Hilal）的4億歐元超高年薪，選擇到美國落班，當中或許涉及家庭、球迷數量等諸多因素；只是巴塞隆拿一再傳出有意讓這名球會傳奇回歸，美斯的父親甚至他本人亦說過想「回家」，但這宗交易最終為何未能成事？



美斯與巴塞隆拿之間的故事，大家早已耳熟能詳，算上青年軍時期，他在魯營球場效力了21年，與這間球會攜手贏得無數榮譽。如他本人所言，「我想有天也像佐迪艾巴（Jordi Alba）、布斯基斯（Sergio Busquets）、恩尼斯達（Andrés Iniesta）和沙維（Xavi Hernandez）那樣與球迷道別。」

布斯基斯與佐迪艾巴早前均隆重地與巴塞球迷告別。（路透社）

早在美斯確認會離開PSG之前，關於他會回到巴塞的傳聞便已傳得鋪天蓋地，巴塞會長拿樸達（Joan Laporta）不止一次表示正與美斯接觸，又稱會盡力讓他回歸，領隊沙維也多次提及過同樣事情，甚至連美斯的父親都出現在相關新聞當中，不免讓球迷引頸以待他重回魯營球場。

周三（7日）美斯在接受西班牙《體育報》及《世界體育報》訪問時，提及過有歐洲球會向他報價，「但我完全沒有考慮過，因為要在歐洲踢波的話我只會回到巴塞隆拿。」然後他便表示是時候到美職聯，就像回到巴塞是一個不可能的選項一樣。

這當中最大原因，或許與巴塞近年混亂不堪的財政狀況有關。

雖然拿樸達早前曾表示正與美斯接觸，但終究無法把美斯帶回巴塞。（Getty Images）

將時針撥回到兩年前，美斯被要求減薪五成，但仍因無法注冊而被迫離開巴塞隆那。他在記者會上哭成淚人，那時候這間西甲豪門的財政狀況便已顯露人前，之後迪莊的欠薪風波等等，巴塞一度被指瀕臨破產邊緣。

今次美斯無法回歸，當然也是因為巴塞無法為他留有足夠的薪酬空間。西甲聯賽對轄下球隊有薪酬上限（Salary cap）的規定，他們會基於該球會近幾年的財政狀況而規定薪酬金額，若超出這一金額便無法註冊球員，這與球會能否支付該薪酬沒有關係。

美斯兩年前曾被迫離開巴塞，因此而哭成淚人。（Getty Images）

去年夏天，巴塞隆拿簽入大量球員，為了能讓這些球員註冊上陣，會方通過預先出售轉播權等方法進行了多次經濟槓桿，才成功註冊羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）、基斯坦臣（Andreas Christensen）、拉芬夏（Raphinha）等球員，祖利斯古迪（Jules Koundé）更是在轉會窗關閉前幾天才完成註冊。

若美斯回歸，事情當然沒有那麼簡單，根據《The Athletic》報道，他跟巴塞已達成口頭協議，年薪約為2500萬歐元。根據西甲為巴塞訂下的相關規定，他們需要清空出約8100萬歐元的薪酬空間，這表示巴塞需要讓隊內的球員減薪，又或是賣走一些球員。

也正因如此，在美斯轉會事情仍未塵埃落定時，才會有新聞指出巴塞即使簽下美斯亦無法為其註冊。美斯昨日接受西班牙《體育報》及《世界體育報》訪問時，才提起兩年前淚別球會的往事，「我想回來，但我不想再次經歷當時離開球會的方式，以及那種我只能等待和將自己未來交托於別人手中的感覺。」

此外，由於巴塞肯定需要清空薪酬空間，甚至傳出他們削減成本的舉動涉及到球會內籃球、手球、曲棍球和五人足球領域，因此美斯在訪問中也表示不想與這些事情扯上關係，「我聽說他們需要賣出球員或是削減球員的薪酬，事實上我不想事情演變成這樣，也不想為此一切相關的事情承擔責任。在我過去為巴塞效力的生涯中，已經承受過很多不實的指責，我已經有點累了，我不想再次承受這些。」

由於回歸需要影響到巴塞隊內不少球員，美斯本人也表示不想負上這樣的「罪名」。（Getty Images）

再看看巴塞在祝福美斯的官方聲明中寫下的字句：「會長拿樸達理解並尊重美斯的決定，他想要去一個要求更少的聯賽效力，遠離聚光燈及這幾年所承受的壓力。」也不難理解為什麼在他們的Twitter貼文下面，全是對這篇聲明的責罵。

美斯跟巴塞重聚的童話暫時劃下休止符，當然這名阿根廷球星尚未退役，或許他日仍有機會回到魯營球場再次披上巴塞戰衣，風風光光地與球迷告別，但至少屆時巴塞隆拿要解決自身的財政問題，才讓這一切有可能發生。