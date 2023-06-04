足球轉會｜美斯回復自由身傳多間球會爭搶　PSG最後一戰仍遭柴台

「球王」美斯早已落實在今晨巴黎聖日耳門主場對克萊蒙特，作出個人在PSG的最後一戰，然而在這場謝幕戰他輸波收場，一度又遭球迷報以噓聲。

人人都好奇美斯的去向，意大利著名記者羅曼奴則透露他選擇不少。



已提早一輪鎖定法甲冠軍的巴黎聖日耳門，於今季最後一場聯賽在主場對中游份子克萊蒙特，16分鐘已由季後告別的沙治奧拉莫斯打開紀錄，5分鐘後再有基利安麥巴比射入十二碼，輕鬆領先兩球，未料完半場前遭對手扳平2：2，到63分鐘更遭反超至2：3。

美斯在PSG的最後一戰輸波收場。（Getty Images）

期間，美斯曾有一次大好入球機會，惟他在禁區內一對一面對門將射失，即遭球迷報以噓聲。最終PSG輸2：3，美斯也正式結束他在這支法甲豪門的旅程，最後一次觸球是來自一記罰球直射，皮球彎向死角卻遭對手門將「神救」托出。

美斯賽後與隊友一同參加了捧盃儀式，不過駐巴黎的《阿斯報》記者Andrés Onrubia Ramos指，在PSG球員開始在主場繞圈一周時，美斯和尼馬已雙雙返回更衣室，至於同樣告別的主帥加迪亞，更是沒有與球隊拍奪冠大合照。

現在「球王」正式回復自由身，人人都關注他的下一步，早已熱傳沙特阿拉伯球隊艾希拉爾已出價，希望以5億歐元重金簽下他，而意大利名記、人稱轉會專家的羅曼奴則透露，除了艾希拉爾，美職球隊國際邁阿密已出價，巴塞隆拿則仍在等候西甲賽會批准他們的計劃。

另外，羅曼奴也特別提到，「過去數小時內已有幾間歐洲球會接觸他」，阿根廷記者Pablo Gravellone則指，英超豪門紐卡素和車路士都加入爭搶美斯，但沒有透露更多詳情。

沙治奧拉莫斯在煞科戰前宣布會離隊，同樣帶着家人一起告別。（Getty Images）

美斯在PSG的隊友沙治奧拉莫斯同一日也作最後一戰，羅曼奴則指多間沙特阿拉伯球會已開始接觸他，但拉莫斯會與家人一起決定未來。