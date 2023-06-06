轉會專題︱美斯賓施馬簡迪夏薩特領銜　今夏免簽筍貨陣容星光熠熠

隨着法甲、西甲、意甲本周亦踢畢煞科戰，歐洲足球球季亦步入尾聲，只餘歐協聯和歐聯兩場決賽，又是時候將目光轉向球員轉會。

各隊增兵，當然先會看看市場上有沒有回復自由身的免費轉會球員，今年夏天「免簽」筍貨特別多，由美斯（又譯：梅西）、賓施馬（又譯：本澤馬）、夏薩特（又譯：阿扎爾）三大巨星，到車路士防中簡迪（又譯：干堤）和每逢大賽都有好表現的曼城球星根度簡（又譯：京多安）均在此列，陣容星光熠熠。哪些球會有望得到他們？



超級豪華的2023年夏天自由身球員陣容：（點圖放大）

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1. 自由身都無用，全世界得個睇字：美斯、賓施馬

美斯、賓施馬兩大巨星回復自由身，並不等如任何球會都有機會爭，事實上，是幾乎所有球會都只能得個睇字——先說美斯，他的心願是重返母會巴塞隆拿，可惜這支西班牙班霸仍受財政公平條款（FFP）制約，至今仍無力向美斯提出合約報價，亦無消息指向他們有能力這樣做。美斯人工高昂，不是間間球會有財力支付得起，少數有能力的暫時都未見對已屆35歲的他有興趣。

沙特阿拉伯聯賽引入C朗拿度後野心勃勃，極度希望再有巨星加盟，盛傳希拉爾（Al Hilal）出到年薪4億歐元，足足是C朗目前在艾納斯（Al Nassr）的兩倍，如落實將再刷新足球員人工世界紀錄。

賓施馬同被沙特視作目標，據報將加盟當地另一球會伊蒂哈德（Al Ittihad）。賓施馬的星味和名氣比起C朗和美斯兩人稍有不及，不過家人來自阿拉伯國家阿爾及利亞，他亦隨家人一樣篤信伊斯蘭教，因此沙特對他的興趣同樣濃厚。由財力到決心，相信世上沒有任何國家及球會比得上沙特及當地球會，因此美斯、賓施馬就算回復自由身，下一站基本上已無懸念。

夏薩特在皇馬傷多過踢，球會提早在今夏跟他取消合約。（Getty Images）

2. 免費都唔敢要，傷患紀錄奇差的「腳患馬」：夏薩特、簡迪、張伯倫、基達

夏薩特效力車路士年代，曾被視為美斯、C朗以外全球最佳球員，簡稱「夏世三」（世界第三最佳球員），2019年強勢加盟皇家馬德里後，卻持續受傷患及其他因素困擾，踢不出表現。他在車路士7季上陣352場，平均每季上陣超過50場，來到班拿貝4年，加起來才踢過76次，平均每均只得19場。2022/23球季最恐怖，西甲僅6次上陣，踢了194分鐘，上陣最長一場61分鐘已被調離陣。皇馬不想再浪費時間和金錢，原本2024年才約滿，如今提前在今夏跟他解約，消息指退役是夏薩特其中一個選項。

不少球迷對簡迪即將回復自由身感到意外，畢竟車路士防守中場曾以一人之力覆蓋球場大部分範圍，被球迷戲稱為：「海洋覆蓋地球七成面積，餘下三成由簡迪覆蓋」。大家很易忽略近年屢受傷患困擾的簡迪，表現已不及從前，尤其是2022/23球季基本上全季都在養傷，英超僅上陣7場，踢了520分鐘，踢足全場的只有3次。

比起32歲的簡迪，利物浦一對中場拿比基達、張伯倫更年輕，基達28歲，張伯倫8月才滿30歲，同時傷患紀錄亦更差。基達2018年夏天加盟紅軍以來，沒有一季全年健康，離隊前的2022/23球季最誇張，全季8次英超上陣，只踢過292分鐘，沒有一次能踢足全場，加上其他所有比賽，亦僅合共上陣488分鐘。2017年夏天加入利物浦的張伯倫，首季有過美好時光，之後又是年年傷多過踢，2022/23球季英超9次上陣共334分鐘，同樣沒有一次踢足全場。

32歲的簡迪「爛船都有三斤釘」，尚且值得一博，基達和張伯倫兩隻「腳患馬」，實在難望找到一流球會收留，至於夏薩特就要視乎個人心態了。

拉比奧特是個好球員，他的經理人媽媽Veronique卻往往成為轉會最大障礙。（Getty Images）

3. 身體無事，但有其他隱藏問題：拉比奧特、泰利文斯、連格

有些球員明明水平不錯，又處於當打之年，場內表現無大問題甚至相當突出，每逢轉會窗都成為各大球會熱門緋聞對象，轉會最終總是因不明原因失之交臂——28歲的法國國腳拉比奧特（Adrien Rabiot）正是代表人物。2022年夏天他幾乎從祖雲達斯加盟曼聯，交易失敗背後，似乎又一次跟他的媽媽兼經理人Veronique有關。

Veronique被公認為足球界最難纏經理人之一，對球會態度強硬，對金錢以至各種條件均要求極高，拉比奧特效力巴黎聖日耳門之時，Veronique屢次因無理要求得罪球會管理層，她亦曾向法國兩大巨星麥巴比和普巴開火。拉比奧特去不成曼聯後還曾直呼「好彩」，今年夏天回復自由身，去向未明。Veronique劣行傳遍整個歐洲球壇，難以想像各大豪門願意「貼錢買難受」，尤其是曼聯。

26歲比利時球員泰利文斯（Youri Tielemans）曾是李斯特城中場一顆耀眼之星，被不少球會打主意，過去兩季他表現明顯下滑，時任領隊羅渣士曾批評麾下缺乏戰意，比賽態度有問題，盛傳矛頭直指泰利文斯。李斯特城2022/23球季以第18名完成，來季須降至英冠作賽，身為中場主力的泰利文斯狀態飄忽，難辭其咎，加上防守能力薄弱，就算免費也要三思。

2020/21下半季外借韋斯咸踢出身價的連格（Jesse Lingard），重返曼聯繼續長坐冷板，獲不少球會招手之下，去年夏天意外選擇加盟「升班馬」諾定咸森林簽約1年，12萬英鎊周薪冠絕全隊。領取全隊最高人工，一季下來表現達到「災難級」，17次英超上陣0入球0助攻，嚴重貨不對辦。他曾因熱愛社交媒體受到批評，到底他能否專注發展足球事業？

27歲的阿辛斯奧是今夏少數真正免簽筍貨。（Getty Images）

4. 貨真價實的超級筍貨：阿辛斯奧、根度簡、史堅尼亞、蘇恩古、沙夏

「免費的東西往往更貴」，這說法有一定道理，回復自由身球員之中，真正筍貨着實不多，剛離開皇馬的阿辛斯奧（Marco Asensio）正是其中一員。他在皇馬不乏上陣機會，可是效力7個年頭始終未能穩佔正選，沒有一季西甲上陣超過2000分鐘，不時只能扮演後備殺手角色。即使如此，阿辛斯奧經常有貨交，2022/23球季各項賽事50次上陣共1964分鐘，已交出12入球8助攻高效表現，不少球會均對他有興趣，消息指27歲的他即將加盟巴黎聖日耳門。

國際米蘭中堅史堅尼亞（Milan Skriniar）是另一免簽筍貨，當今好中堅難求，他又是每逢轉會窗都會緋聞滿天飛的對象，怎料國米留至約滿仍不放人，月前28歲的他承認已跟巴黎聖日耳門簽下合約前協議（pre-contract agreement），結果被球會褫奪隊長資格。他最終能否成為PSG一員，仍存疑問，他自2月起一直養傷，有傳PSG或取消交易。

蘇恩古曾是李斯特城棟樑，今季因與領隊羅渣士鬧翻被雪藏，李城戰績江河日下，羅帥被炒、球隊降班收場，27歲的蘇恩古回復自由身，日前有指他將轉戰西甲，加盟馬德里體育會。

根度簡已屆32歲，在曼城表現全世界有目共睹，不止足總盃決賽梅開二度領軍擊敗曼聯，在英超聯賽亦持續有高水平演出，領隊哥迪奧拿明言希望挽留，惟他或會選擇轉投巴塞。

水晶宮鋒將韋費特沙夏（Wilfried Zaha），曾經不少球會都渴望得到，踢過曼聯後失敗而回，沙夏重返水晶宮成為球會傳奇。他已經30歲，已難望轉戰大球會，水晶宮仍在盡最後努力向他開出周薪15萬英鎊新約，沙夏有一定機會留隊，消息指卡塔爾球會願意開出更高人工向他招手。